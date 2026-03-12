Hindustan Hindi News
शादी के बाद एक्स मंगेतर संग ऑडियो क्लिप के वायरल होने पर भड़की रश्मिका मंदाना, लीगल एक्शन की दी चेतावनी

Mar 12, 2026 06:36 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
अब शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद रश्मिका अपने एक्स मंगेतर को लेकर सुर्खियों में आई हैं। रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप पर लीगल एक्शन की चेतावनी दी है।

साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना ने बीते महीने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में एक्टर विजय देवरकोंडा संग शादी की है। दोनों की शादी काफी सुर्खियों में रही। इस शादी की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुए। वहीं, अब शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद रश्मिका अपने एक्स मंगेतर को लेकर सुर्खियों में आई हैं। रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप पर लीगल एक्शन की चेतावनी दी है।

आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहा ऑडियो क्लिप

दरअसल, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने एक वायरल ऑडियो क्लिप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कथित तौर पर उनकी मां सुमन मंदाना हैं, जो हाल के दिनों में ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। यह फरवरी 2026 में रश्मिका की एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी के कुछ समय बाद सामने आया है। ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर सुमन, एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई के दौरान रश्मिका को हुए कथित हैरेसमेंट के बारे में बात कर रही हैं।

जो शब्द मैंने कभी नहीं कहे उसे झूठी बनाकर फैलाया जा रहा

बता दें कि अब, उनकी शादी के कुछ दिनों बाद, कथित ऑडियो के फिर से सामने आने से ऑनलाइन नया विवाद खड़ा हो गया है। जवाब में, रश्मिका ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर क्लिप शेयर करने वालों पर न सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर किया बल्कि उन्हें चेतावनी दी कि अगर कंटेंट नहीं हटाया गया तो लीगल एक्शन हो सकता है। इस बयान में लिखा है, 'मेरे प्यारे लोगों, जो अब तक इस अविश्वसनीय सफर में मेरे साथ रहे हैं। और इस मामले से जुड़े दूसरे लोगों के लिए - 8 साल हो गए हैं जब मीडिया के एक हिस्से और ऑनलाइन लोगों ने मेरे खिलाफ गलत जानकारी, हैरेसमेंट और टारगेटेड हमलों का लगातार कैंपेन शुरू किया था। मैंने देखा है कि मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया, जो शब्द मैंने कभी नहीं कहे, उन्हें झूठी कहानियों में बदल दिया गया, और व्यूज, पहुंच और एंगेजमेंट के लिए नफरत को बढ़ाया गया।'

स्ट्रेटेजी के साथ मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किया जा रहा

रश्मिका ने यह भी कहा कि ऑडियो क्लिप उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करने की जानबूझकर की गई कोशिश का हिस्सा लगती है। उन्होंने कहा, 'एक पुरानी प्राइवेट बातचीत, जो लगभग आठ साल पुरानी मानी जा रही है, ऐसा लगता है कि इसमें शामिल लोगों की जानकारी या सहमति के बिना रिकॉर्ड की गई और सर्कुलेट की गई। उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा अब जानबूझकर कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर एक और शॉकिंग करने वाली कॉन्ट्रोवर्सी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया गया है, जो स्ट्रेटेजी के साथ मेरी पर्सनल लाइफ में हाल की घटनाओं से मेल खाता है।'

साल 2017 में हुई थी रक्षित से सगाई

बता दें कि रश्मिका और रक्षित पहली बार 2016 की कन्नड़ ब्लॉकबस्टर किरिक पार्टी में काम करते समय मिले थे। आखिरकार दोनों को प्यार हो गया और 2017 में उन्होंने सगाई कर ली। हालांकि, उनकी सगाई ज्यादा दिन नहीं चली। 2018 में, एक्टर्स ने घोषणा की कि उन्होंने आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है।

