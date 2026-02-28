Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी की फोटोज ने तोड़ा विराट कोहली के T20 वर्ल्डकप पोस्ट का रिकॉर्ड

Feb 28, 2026 05:34 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की फोटोज ने तोड़ा विराट कोहली वर्ल्डकप जीतने वाली तस्वीर का रिकॉर्ड। तीन दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया लाइक। साढ़े तीन लाख से ज्यादा कमेंट।

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी की फोटोज ने तोड़ा विराट कोहली के T20 वर्ल्डकप पोस्ट का रिकॉर्ड

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों ने हाल में उदयपुर में ग्रैंड तरीके से अपने करीबियों के बीच शादी की रस्मों को पूरा किया। रश्मिका के ब्राइडल लुक के साथ विजय के स्टाइल, लुक को पसंद किया जा रहा है। दोनों ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज दे दिया। साउथ सेलेब्स के साथ बॉलीवुड एक्टर्स ने भी कपल को शादी की बधाइयां दीं। अब इस स्टारकपल की शादी की तस्वीरों ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली टी20 वर्ल्डकप जीतने वाली तस्वीर के नाम था।


रश्मिका और विजय की शादी की तस्वीरों ने तोड़ा रिकॉर्ड

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बाद एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने विजय को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बताया। एक्ट्रेस ने उदयपुर में हुई शादी की तस्वीरें भी शेयर की थी जिसपर अब 24 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स और साढ़े तीन लाख के करीब कमेंट किए गए हैं। मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने रश्मिका और विजय की शादी की तस्वीरों को लाइक किया। इससे पहले विराट कोहली की तस्वीर के नाम 22 मिलियन से ज्यादा लाइक्स का रिकॉर्ड था। क्रिकेटर ने टी20 वर्ल्डकप जीतने के बाद तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर पर 22 मिलियन लाइक्स थे। रश्मिका और विजय की शादी की तस्वीर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें:सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन तक इन 11 एक्टर्स ने वकील के किरदार को कर दिया अमर
ये भी पढ़ें:2026 में दो हीरोइनों वाली फिल्में करेंगी धमाका, कृति-रश्मिका करेंगी डबल एंटरटेन



फिल्म सेट पर करीब आए दोनों

विजय और रश्मिका के रिश्ते के बारे में कहा जाता है कि दोनों साल 2018 में आई इनकी फिल्म गीता गोविंदम के बाद से एक दूसरे के साथ थे। इसके बाद फिल्म डियर कामरेड ने इनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे। दोनों ने पिछले साल नवंबर में परिवार की मौजूदगी में सगाई की थी और अब शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी के बाद एक्टर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर उन्हें शादी के रिसेप्शन में शामिल होने का इनवाइट दिया है। शादी का रिसेप्शन 4 मार्च को बैंगलुरु के ताज होटल में होने की खबर है। इस रिसेप्शन में फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मेरा पिया घर आया...जैसे शानदार गाने लिखने वाली इस महिला ने बनाई अपनी पहचान


नेटफ्लिक्स ने दिया थे ऑफर?

बता दें, ऐसी भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि विजय और रश्मिका की शादी कवर करने के लिए नेटफ्लिक्स ने 60 करोड़ का ऑफर दिया था। इस ऑफर को कपल ने ठुकरा दिया। दोनों एक प्राइवेट वेडिंग चाहते थे जिसमें कुछ करीबी दोस्त और सिर्फ परिवार के सदस्य ही शामिल हुए।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Virat Kohli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।