Feb 25, 2026 05:55 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब दोनों की शादी को लेकर जो नया अपडेट सामने आया है वो है शादी का मुहूर्त।

विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की शादी का मुहूर्त समय का चल गया पता, जानें कब लेंगे दोनों 7 फेरे

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों के शादी से पहले के फंक्शन्स शुरू हो गए हैं। अब सबको बस उनकी शादी के फोटोज का इंतजार है। लेकिन अब दोनों की शादी को लेकर एक जरूरी जानकारी आई है। दरअसल, दोनों की शादी का मुहूर्त पता चल गया है।

क्या है शादी का मुहूर्त

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हल्दी और मेहंदी बुधवार को हुई है जिसमें सिर्फ दोस्त और करीबी लोग ही शामिल थे। वहीं शादी के मुहूर्त की बात करें तो दोनों सुबह 8 बजे शादी करेंगे क्योंकि दोनों तेलुगु और कोडवा कल्चर के मुताबिक शादी करेंगे।

शादी से पहले विरोश प्रीमियर लीग

बता दें कि रश्मिका और विजय ने शादी से पहले उदयपुर में विरोश प्रीमियर लीग रखा था जिसमें सभी ने क्रिकेट और पूल गेम भी खेला।

रश्मिका, विजय और उनके भाई आनंद देवरकोंडा और उनके दोस्तों को हैदराबाद से जयपुर जाते देखा गया था सोमवार को। मेहमान फिर मंगलवार से वेन्यू पर पहुंचने लगे थे। वहीं संदीप रेड्डी वांगा और पंडित जी जो विरोश की शादी करेंगे वो बुधवार को शादी अटेन्ड करने पहुंचे।

पीएम मोदी का दोनों को स्पेशल नोट

वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्होंने विजय के पैरेंट्स गोवर्धन राव और माधवी को नोट शेयर किया है और कपल को अपनी बधाई भेजी है।

लेटर में पीएम ने लिखा, ‘ना ही विजय और ना ही रश्मिका अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट्स के लिए नए नहीं हैं। लेकिन यह जो स्क्रिप्टिड चैप्टर है उनकी लियल लाइफ का इसमें बहुत प्यार और जादू है।’

रश्मिका-विजय की स्टोरी

रश्मिका और विजय की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों ने साथ में फिल्म साल 2018 में गीता गोविंदम में काम किया था। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने 2019 में फिल्म डियर कॉमरेड। दोनों ने पिछले साल अक्टूबर में सगाई की। दोनों ने फिर पिछले रविवार को शादी कन्फर्म करते हुए स्पेशल अनाउंसमेंट की और लिखा द वेडिंग ऑफ विरोश।

विरोश की शादी अनाउंसमेंट

उन्होंने लिखा था, ‘हमारे किसी प्लान को बनाने से पहले, हमारे अपने लिए कुछ चुनने से पहले, आप वहां पहले से थे। आपने इतने प्यार से हमें नाम दिया। आपने हमें विरोश कहा था। यही वजह है कि आज खुले दिल से हम अनाउंस कर रहे हैं द वेडिंग ऑफ विरोश।थैंक्यू हमें इतना प्यार गेने के लिए। आप हमारे पार्ट का हमेशा हिस्सा रहेंगे।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

