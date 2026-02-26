Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विजय देवराकोंडा की दुलहन बनीं रश्मिका मंदाना की इमोशनल एंट्री के चर्चे, आप तक पहुंची न्यूज?

Feb 26, 2026 01:52 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की शादी की तस्वीरें और ऑफिशियल डिटेल्स आनी बाकी हैं। इस बीच शादी से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचे रहे हैं। पढ़ें दुलहन की एंट्री से जुड़ी क्या खबर है।

विजय देवराकोंडा की दुलहन बनीं रश्मिका मंदाना की इमोशनल एंट्री के चर्चे, आप तक पहुंची न्यूज?

विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना पति-पत्नी बन चुके हैं। उनके फैन्स और फैमिली के बीच खुशी का माहौल है। दोनों के बीच 8 साल से अफेयर की सुगबुगाहट है और उन्होंने पूरी कोशिश की कि शादी की भनक किसी को ना लगे। हालांकि उनका इन्वाइट वायरल हुआ और दोनों एयरपोर्ट पर देखे गए तो फैन्स उनकी जोड़ी बनने के लिए 26 फरवरी का इंतजार करने लगे। सुबह 8 बजे दोनों पहली शादी के बंधन में बंधे और सोर्सेज के जरिये उनकी वेडिंग डिटेल्स बाहर आ रही हैं। अब पता चला है कि रश्मिका ने पहाड़ों से खूबसूरत एंट्री ली थी।

रश्मिका की इमोशनल एंट्री

विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना ने दो रिवाजों से शादी करने का फैसला लिया था। 26 फरवरी को सुबह के समय तेलुगु हिंदू ट्रडिशन से उनकी शादी हुई। यह दूल्हे के साइड की परंपरा थी। दूसरी शादी में शाम को दुलहन यानी रश्मिका की तरफ की रस्में होंगी। हमारे सहयोगी एचटी सिटी को एक सोर्स ने बताया, 'रश्मिका को पहाड़ों से आकर प्यारी एंट्री करनी थी। सेरिमनी के लिए यह धड़कने रोकने वाला और इमोशनल पल था।' बताया जा रहा है कि बहुत खूबसूरत पल था।

ये भी पढ़ें:शादी उदयपुर में और चर्चे यूपी-बिहार तक! देखें विजय-रश्मिका का वेडिंग वेन्यू

पैप्स को मिली रश्मिका वाली मिठाई

शादी के बाद दोनों एक्टर्स की तरफ से पैप्स को मिठाइयां दी गईं। काजू कतली का डिब्बा दिया गया जिसमें रश्मिका मंदाना की तस्वीर बॉक्स पर बनी है। शाम 4 बजे उनकी दूसरी शादी का मुहूर्त है। विजय और रश्मिका अपनी इंस्टा इस्टोरी पर शादी की झलकियां दे रहे हैं। उनके फ्रेंड्स के पोस्ट्स से पता चला है कि हल्दी सेरिमनी में होली भी खेली गई।

ये भी पढ़ें:शादी के बंधन में बंधे विजय-रश्मिका, जानें पहले किस रिवाज से हुई शादी

लग्जरी होटल में शादी

विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना ने उदयपुर के लग्जरी होटल में शादी की है। वहां का व्यू काफी खूबसूरत है। शादी में करीबी लोग ही शामिल हुए हैं। बाद में इंडस्ट्री के लोगों को रिसेप्शन दिया जाएगा।

फिल्म के सेट से शुरू हुई लव स्टोरी

विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी भी फिल्मी है। इनकी केमिस्ट्री साल 2018 में फिल्म गीत गोविंदम के सेट पर शुरू हुई। दर्शकों को ये जोड़ी काफी पसंद आई थी। इसके बाद डियर कॉमरेड में इनकी नजदीकियां और गहरी हो गईं।

ये भी पढ़ें:करोड़ों कमाने वाली रश्मिका ने कभी झेली आर्थिक तंगी, बिजनेसमैन हैं पिता

कई बार लीक हुईं दोनों की मुलाकातें

इंट्रेस्टिंग बात है कि दोनों हमेशा अपनी फीलिंग्स लोगों से छिपाते रहे और एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। पर कई बार इनकी वैकेशन या आउटिंग्स की लीक डिटेल्स ने लोगों के दिमाग में कीड़ा डाल दिया। रश्मिका को कई बार विजय के हैदराबाद वाले घर में देखा गया। फोटोज के बैकग्राउंड से लोग पहचाने कि वह कहां बैठी हैं। रश्मिका और विजय की शादी से जुड़ी कुछ झलकियां जो हम तक आ रही हैं, आपको पहुंचा रही हैं। ऑफिशियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान से।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Rashmika Mandanna virosh wedding Vijay Deverakonda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।