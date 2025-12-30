रश्मिका मंदाना क्या इस दिन बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हनिया, वेडिंग डेट आई सामने

Hindustan Hindi News
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा काफी समय से अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। दोनों की शादी को लेकर भी काफी समय से बात चल रही है। वहीं अब दोनों की वेडिंग डेट को लेकर अपडेट आया है।

Dec 30, 2025 07:22 am IST Sushmeeta Semwal
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबर इस साल अक्टूबर में काफी चर्चा में रही। हालांकि दोनों में से किसी ने अब तक इस पर अपनी बात नहीं रखी है। लेकिन जब कई बार रश्मिका को कहीं स्पॉट किया गया तो उनकी रिंग को भी स्पॉट किया गया। लेकिन ऑफिशियली दोनों ने कुछ कमेंट नहीं किया है अब तक। खैर अब खबर आ रही है कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं।

कब करेंगे दोनों शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 26 फरवरी को शादी करेंगे। ये महीना खास भी है क्योंकि ये वैलेंटाइन्स का महीना है, खास प्यार का।

कहां होगी दोनों की शादी

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका और विजय उदयपुर में 26 फरवरी को शादी करेंगे। दोनों ने हेरिटेज प्रॉपर्टीज फाइनल कर ली है। सगाई की तरह ही शादी को भी इंटीमेट रखा जाएगा जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।

हैदराबाद में देंगे रिसेप्शन पार्टी

वहीं कहा यह भी जा रहा है कि शादी के बाद दोनों हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे जिसमें दोनों अपने फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों को बुलाएंगे।

जब विजय ने किया था रश्मिका के हाथ में किस

बता दें कि भले ही दोनों ने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ दिनों पहले रश्मिका की फिल्म द गर्लफ्रेंड के एक सक्सेस इवेंट में विजय उनके हाथ में किस करते नजर आते हैं जो काफी वायरल हुआ।

विजय, रश्मिका से 7 साल बड़े हैं। रश्मिका जहां अभी 29 साल की हैं, वहीं विजय की उम्र अभी 36 साल की है।

रश्मिका की टूट चुकी है पहले सगाई

बता दें कि विजय से पहले रश्मिका का रक्षित शेट्टी से जुलाई साल 2017 में सगाई हुई थी, लेकिन सितंबर 2018 में वो टूट गई। हालांकि आज तक सगाई टूटने की वजह सामने नहीं आई है।

