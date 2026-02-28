शादी के दो दिनों बाद ही विजय-रश्मिका ने फैंस को दिया बिग सरप्राइज, रिलीज हुआ 'रणबाली' का नया गाना, देखकर झूम उठे फैंस

विजय-रश्मिका की शादी की कई तस्वीरों को फैंस ने खूब पसंद किया। वहीं, अब शादी के बाद विजय और रश्मिका के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। शादी के बाद कपल की अपकमिंग 'रणबाली' का पोस्टर के साथ एक गाना रिलीज कर दिया गया है।

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना फाइनली एक दूजे के हो गए हैं। कपल ने 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी में परिवार और इंडस्ट्री के कई स्टार्स शामिल हुए हैं। इस शादी को विजय और रश्मिका ने सोशल मीडिया पर प्यार से "द वेडिंग ऑफ विरोश" के नाम से अनाउंस किया। स्टार्स की शादी की कई तस्वीरों को फैंस ने खूब पसंद किया। वहीं, अब शादी के बाद विजय और रश्मिका के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। शादी के बाद कपल की अपकमिंग 'रणबाली' का पोस्टर के साथ एक गाना रिलीज कर दिया गया है।

राणाबाली से रश्मिका-विजय का पहला लुक आउट राहुल सांकृत्यान की निर्देशित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'रणबाली' में एक साथ नजर आएगी। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' की अनाउंसमेंट तो पहले ही हो गई थी, लेकिन शादी के बाद फिल्म से दोनों का पहला पोस्टर रिवील किया गया है। वहीं, 'रणबाली' के मेकर्स ने एक सरप्राइज वीडियो जारी किया है, जिसमें रश्मिका और विजय की फिल्म से पहली झलक दिखाई गई है। टी-सीरीज के बैनर तले बन रही 'राणबाली' से रश्मिका और विजय का पहला लुक शेयर कर सरप्राइज दिया गया है। पोस्टर की बात करें तो इमसें विजय, राणाबाली के लुक में दिख रहे हैं, जबकि रश्मिका जयम्मा बनी हैं। दोनों का साउथ इंडियन लुक में काफी शानदार नजर आ रहा है।

गाने में दिखी शादी के पलों को झलक वहीं, दूसरी तरफ मेकर्स ने 'रणबाली' का एक गाना भी रिलीज कर दिया है। वीडियो में फिल्म के शादी के पलों को दिखाया गया है और रश्मिका और विजय के बीच की केमिस्ट्री की झलक मिलती है। फिल्म का गाना 'ओ मेरे साजन' शेयर करते हुए मेकर्स ने रश्मिका और विजय को शादी की शुभकामनाएं दीं हैं। इस गाने को अजय-अतुल का संगीत है और श्वेता मोहन और जावेद अली ने गाया है।

कैसा है गाना? 'रणबाली' के गाने 'ओ मेरे साजन' की बात करें तो इस वीडियो में रश्मिका और विजय की शादी के सीन्स दिखाए गए हैं। गाने में दोनों की खूबसूरत और रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है। वीडियो की शुरुआत रश्मिका और विजय के किरदारों की शादी की तैयारियों से होती है, जिसके बाद दोनों की जिंदगी शुरू होती है।