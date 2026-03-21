रश्मिका-विजय से रूठी नन्हीं फैन, मनाने के लिए कपल ने बेले पापड़, शादी में न बुलाने की वजह से हुई थी नाराज
विजय और रश्मिका अपनी एक नन्हीं फैन को लेकर सुर्खियों में आए हैं। एक तरफ जहां उनके फैंस कपल की तस्वीरें और वीडियोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वहीं, एक छोटी फैन उनसे रुठ गई थी। हालांकि, अब कपल ने अपनी रूठी हुई नन्हीं फैन को मना लिया।
साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी न्यूली मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। रश्मिका ने बीते महीने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में एक्टर विजय देवरकोंडा संग शादी की है। दोनों की शादी काफी सुर्खियों में रही। इस शादी की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुए। ऐसे में अब विजय और रश्मिका अपनी एक नन्हीं फैन को लेकर सुर्खियों में आए हैं। एक तरफ जहां उनके फैंस कपल की तस्वीरें और वीडियोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वहीं, एक छोटी फैन उनसे रुठ गई थी। हालांकि, अब कपल ने अपनी रूठी हुई नन्हीं फैन को मना लिया। इसके लिए रश्मिका और विजय ने जो किया, उसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे।
फैन ने की शिकायत
दरअसल, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की इस छोटी सी फैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपने चहेते स्टार्स के साथ मस्ती और कीमती वक्त बताती नजर आ रही है। फैन ने वीडियो में अपने उस दिन की पूरी जानकारी साझा की। वीडियो में वो ये भी शिकायत करती है कि उन्होंने सभी को लड्डू खिलाया खाना खिलाया, लेकिन उसे नहीं बुलाया गया। ऐसे में रश्मिका ने उसे लड्डू और विजय उसे चावल परोसते नजर आ रहे हैं। वहीं, दोनों इस बच्ची पर जमकर प्यार लुटाते दिखे। फैंस इस वीडियो की क्यूटनेस से मंत्रमुग्ध हैं, और कई लोग इस बात से खुश हैं कि आखिरकार वे उस फैन से मिल ही लिए।
'रील से रियल तक'
इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'रील से रियल तक। विजय देवरकोंडा से उनके घर पर मिलना मेरे और मेरे परिवार के लिए सचमुच एक अद्भुत और अविस्मरणीय पल था। हमारे पहुंचते ही, उन्होंने इतनी गर्मजोशी और प्यार के साथ हमारा स्वागत किया कि हमें बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हुआ। रश्मिका मंदाना से मिलना भी एक बहुत ही सुखद अनुभव था; उनकी हंसमुख मुस्कान और मिलनसार स्वभाव ने इस मुलाकात की खुशी को और भी बढ़ा दिया।' बता दें कि उस फैन ने यह भी बताया कि उसका परिवार भी उसके साथ इस मुलाकात में शामिल हुआ, जहां उन सभी को बिल्कुल अपने घर जैसा ही महसूस कराया गया। फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही इस पर कमेंट कर बच्ची की क्यूटनेस और स्टार्स के बिहेवियर की तारीफ कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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