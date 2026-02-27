Hindustan Hindi News
हाथों में हाथ डाले आए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, मांग में सिंदूर लगाए खूबसूरत लग रही थीं नई दुल्हन

Feb 27, 2026 03:09 pm IST
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पति-पत्नी बन गए हैं और दोनों उदयपुर में शादी करने के बाद अब वापस घर के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों को एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया है।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी हो गई है गुरुवार को। दोनों ने 2 रीति रिवाज से शादी दी। गुरुवार सुबह दोनों ने तेलुगु रीति रिवाज से शादी की और शाम को कोडवा रीति रिवाज से। शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर की जिन्हें काफी प्यार मिला। अब उदयपुर से शादी के बाद दोनों हैदराबाद के लिए निकल गए हैं।

दोनों को एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया। इस दौरान न्यूलीवेड काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे थे। रश्मिका ने रेड कलर का सूट पहना था और उसके साथ उन्होंने चूड़ियां पहनी थी। वहीं रश्मिका ने मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ था जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थीं।

वहीं विजय ने व्हाइट कलर का शॉर्ट कुर्ता सेट पहना था जिसमें वह डैशिंग लग रहे थे। दोनों पैपराजी को ग्रीट करते हैं साथ में। इसके बाद दोनों साथ में फ्लाइंग किस करते हैं।

विजय की पत्नी बनना रश्मिका के लिए बड़ी पार्टी

रश्मिका ने विजय के साथ शादी की फोटोज शेयर कर एक्टर के लिए इमोशनल और प्यारा पोस्ट लिखा था। रश्मिका ने लिखा था, मेरा पति, मिस्टर विजय देवरकोंडा। विज्जू जब मैं आपके लिए अपनी फीलिंग्स लिखना चाहती हूं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि अचानक मेरी सारी अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स, खुशी, इन सबका होना अब सेंस लगता है क्योंकि आप हो मेरे साथ। अब साथ में बेस्ट लाइफ जीते हैं। आई लव यू। आपकी पत्नी बनना मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी है।

विजय ने कहा बेस्ट फ्रेंड से की शादी

वहीं विजय ने भी रश्मिका के साथ फोटोज शेयर कर लिखा कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली है।

विजय-रश्मिका की अपकमिंग फिल्म

बता दें कि विजय और रश्मिका पहले भी साथ काम कर चुके हैं और फिल्म गीता गोविंदम के दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हुआ। यह दोनों की पहली फिल्म थी। दोनों कई साल से साथ हैं और अब दोनों शादी के बाद राणाबाली फिल्म में नजर आने वाले हैं।

