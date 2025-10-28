Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRashmika Mandanna Says She Already Loves Her Unborn Kids Is Ready To Go To War For Them
अपने होने वालों बच्चे से अभी से बहुत प्यार करती हैं रश्मिका मंदाना, बोलीं- उनके लिए तो…

अपने होने वालों बच्चे से अभी से बहुत प्यार करती हैं रश्मिका मंदाना, बोलीं- उनके लिए तो…

संक्षेप: रश्मिका मंदाना की अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अपने होने वाले बच्चों को लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं। रश्मिका का कहना है कि वह अभी से उन्हें बहुत प्यार करती हैं।

Tue, 28 Oct 2025 11:49 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रश्मिका मंदाना कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई कि उन्होंने विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है। हालांकि दोनों एक्टर्स ने इस पर ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन अब इस बीच रश्मिका ने बताया कि वह आगे बच्चे चाहती हैं और उनको लेकर वह काफी प्रोटेक्टिव होने वाली हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों के लिए जंग तक में जा सकती हैं।

क्या बोलीं बच्चों को लेकर

एक इंटरव्यू में रश्मिका ने कहा, 'मैं अभी मां भी नहीं हूं, लेकिन मुझे फील होता है कि जब मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें बहुत प्यार करने वाली हूं। मैं अभी से उन छोटों को लेकर फील करती हूं जिनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। मैं उनके लिए सब करना चाहती हूं। मैं उन्हें सुरक्षित रखना चाहती हूं। अगर मुझे युद्ध में उतरना पड़े तो मैं उनके लिए युद्ध में जाने के लिए सही से फिट होना चाहूंगी। मैं अभी से उस बारे में सोचती हूं।'

रश्मिका ने आगे कहा, ‘मेरे मन में हमेशा से था कि अपने 20 या 30 में काम करना है क्योंकि ऐसा हमें सोसाइटी सिखाती है। हमें अपनी जीवन के लिए काम करना है। हमें पैसे कमाने होंगे। मैं जानती थी कि 30 और 40 वर्क लाइफ बैलेंस करना है और 40 के बाद अभी तक सोचा नहीं।’

विजय के साथ सगाई की खबरें

बता दें कि कुछ दिनों पहले रश्मिका के हाथ में डायमंड रिंग भी नजर आई जिससे अफवाह और तेज हो गई कि उन्होंने विजय के साथ सगाई कर ली है। अगर ये खबरें सच हैं तो दोनों अगले साल फरवरी में शादी भी करेंगे।

प्रोफेशनल लाइफ

रश्मिका की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब द गर्लफ्रेंड में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में रश्मिका के साथ दीक्षित शेट्टी लीड रोल में हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rashmika Mandanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।