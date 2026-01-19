Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRashmika Mandanna Reveals the Script She Heard Was Different From the Final Movie
बनने के दौरान बदल गई सलमान की 'सिकंदर', रश्मिका ने बताया- जो स्क्रिप्ट सुनाई गई वो अलग थी

बनने के दौरान बदल गई सलमान की 'सिकंदर', रश्मिका ने बताया- जो स्क्रिप्ट सुनाई गई वो अलग थी

संक्षेप:

Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना ने बताया कि उन्हें फिल्म सिकंदर की शूटिंग के पहले जो स्क्रिप्ट सुनाई गई वो काफी अलग थी। मालूम हो कि सिकंदर ईद पर रिलीज के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी।

Jan 19, 2026 10:17 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। जहां एक तरफ निर्देशक एआर मुरुगोदास ने इसका ठीकरा सलमान खान के सिर फोड़ा और कहा कि वो समय से सेट पर नहीं पहुंचते थे, जिसके चलते दिन के सीन रात में और रात वाले सीन दिन में फिल्माने पड़े, तो वहीं सलमान खान ने निर्देशक पर आरोप लगाया। वहीं अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कहा है कि उन्हें जो स्क्रिप्ट सुनाई गई और जिस पर कहानी शूट हुई वो अलग थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जो स्क्रिप्ट सुनी थी वो काफी अलग थी

रश्मिका मंदाना ने यह प्रोजेक्ट साइन करने के अपने फैसले को लेकर बताया है कि फिल्म बनने के बाद वैसी नहीं निकली जैसी उन्हें पहले बताई गई थी। तेलुगू मीडिया के साथ बातचीत में रश्मिका मंदाना ने एआर मुरुगोदास के साथ अपनी शुरुआती बातचीत को याद करते हुए कहा, "सिकंदर के बारे में मुझे याद है कि मेरी मुरुगोदास सर से बात हुई थी, जाहिर है कि फिल्म बनने के बाद जैसी आई वो बहुत अलग थी। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो यह बहुत अलग कहानी थी।"

फिल्म बनने के दौरान बदल गईं चीजें

मालूम हो कि सिकंदर फिल्म सलमान खान की सबसे पसंदीदा और उपयुक्त रिलीज डेट, यानि ईद पर रिलीज की गई थी। लेकिन बावजूद इसके कि इसे ईद पर रिलीज किया गया था, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। रश्मिका मंदाना ने फिल्म के बारे में बातचीत करते हुए इस बात की स्वीकार किया कि कई बार फिल्म बनने की प्रोसेस के दौरान चीजें बदल जाती हैं, खासतौर पर कॉमर्शियल सिनेमा में जहां पर कई सारे फैक्टर्स फिल्म के बनने की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं।

'सिकंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ'

रश्मिका मंदाना ने कहा, "आम तौर पर फिल्मों के साथ ऐसा होता ही है। जब आप कुछ सुनते हैं, तो वह एक अलग कहानी होती है, लेकिन फिल्म बनने के दौरान, एक्टर्स के काम, एडिटिंग और रिलीज के वक्त के मुताबिक चीजें बदल जाती हैं। चीजें बदलती रहती हैं, और यह बहुत आम बात है। सिकंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ।" बता दें कि सिकंदर में रश्मिका मंदाना ने सलमान खान की पत्नी का किरदार निभाया था, जिसकी फर्स्ट हाफ में ही हत्या कर दी जाती है और फिर सेकंड हाफ में सलमान खान विलेन से बदला लेने जाते हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Rashmika Mandanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।