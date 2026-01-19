बनने के दौरान बदल गई सलमान की 'सिकंदर', रश्मिका ने बताया- जो स्क्रिप्ट सुनाई गई वो अलग थी

संक्षेप: Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना ने बताया कि उन्हें फिल्म सिकंदर की शूटिंग के पहले जो स्क्रिप्ट सुनाई गई वो काफी अलग थी। मालूम हो कि सिकंदर ईद पर रिलीज के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी।

सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। जहां एक तरफ निर्देशक एआर मुरुगोदास ने इसका ठीकरा सलमान खान के सिर फोड़ा और कहा कि वो समय से सेट पर नहीं पहुंचते थे, जिसके चलते दिन के सीन रात में और रात वाले सीन दिन में फिल्माने पड़े, तो वहीं सलमान खान ने निर्देशक पर आरोप लगाया। वहीं अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कहा है कि उन्हें जो स्क्रिप्ट सुनाई गई और जिस पर कहानी शूट हुई वो अलग थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जो स्क्रिप्ट सुनी थी वो काफी अलग थी रश्मिका मंदाना ने यह प्रोजेक्ट साइन करने के अपने फैसले को लेकर बताया है कि फिल्म बनने के बाद वैसी नहीं निकली जैसी उन्हें पहले बताई गई थी। तेलुगू मीडिया के साथ बातचीत में रश्मिका मंदाना ने एआर मुरुगोदास के साथ अपनी शुरुआती बातचीत को याद करते हुए कहा, "सिकंदर के बारे में मुझे याद है कि मेरी मुरुगोदास सर से बात हुई थी, जाहिर है कि फिल्म बनने के बाद जैसी आई वो बहुत अलग थी। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो यह बहुत अलग कहानी थी।"

फिल्म बनने के दौरान बदल गईं चीजें मालूम हो कि सिकंदर फिल्म सलमान खान की सबसे पसंदीदा और उपयुक्त रिलीज डेट, यानि ईद पर रिलीज की गई थी। लेकिन बावजूद इसके कि इसे ईद पर रिलीज किया गया था, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। रश्मिका मंदाना ने फिल्म के बारे में बातचीत करते हुए इस बात की स्वीकार किया कि कई बार फिल्म बनने की प्रोसेस के दौरान चीजें बदल जाती हैं, खासतौर पर कॉमर्शियल सिनेमा में जहां पर कई सारे फैक्टर्स फिल्म के बनने की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं।