रश्मिका मंदाना ने चेहरे पर करवाया ट्रीटमेंट? मास्क नहीं हटाने के पीछे बताई ये वजह

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को हाल में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया है। इस दौरान एक्ट्रेस ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पैपराजी की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मास्क नहीं हटाया और इसके पीछे का कारण भी बताया।

फिल्म को ऑडियंस से अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। आयुष्मा खुराना के साथ एक्ट्रेस को पसंद भी किया जा रहा है। फिल्म की जबरदस्त कमाई के बीच रश्मिका को आज मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। रश्मिका हमेशा से पैपराजी के साथ एक अच्छा बांड शेयर करती देखी गई हैं। लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने पैपराजी के कहने पर पोज देने और चेहरे से मास्क हटाने से मना कर दिया। एक्ट्रेस ने कारण देते हुए बताया कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है। अब सोशल मीडिया यूजर्स जानना चाहते हैं कि रश्मिका ने क्या ट्रीटमेंट करवाया है।

रश्मिका ने करवाया ट्रीटमेंट एक वायरल वीडियो में देखा गया कि रश्मिका डेनिम-ऑन-डेनिम लुक में एयरपोर्ट पर आईं। उनके लुक को स्टाइलिश वॉच, मेसी बन और क्विर्की चश्मे ने कंप्लीट किया। साथ ही उन्होंने फेस मास्क पहना था, जिसे देखकर वहां मौजूद पैपराजी ने तस्वीरों के लिए हटाने के लिए कहा। इस पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए कहा, “सॉरी, आज ट्रीटमेंट हुआ है,” और आगे डिपार्चर गेट की ओर चल दी। इस वीडियो के बाद यूजर्स कमेंट कर पूछ रहे हैं कि आखिर रश्मिका ने कैसा ट्रीटमेंट करवाया है।

थामा में हुई तारीफ

रश्मिका मंदाना हॉरर कॉमेडी थामा में ताड़का के रोल में हैं, जबकि आयुष्मान खुराना आलोक के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी डार्कनेस के राजा, यक्षासन के किरदार में दिखे हैं। परेश रावल और गेट अग्रवाल भी नजर आए हैं। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा ने पॉइज़न बेबी वाले डांस सॉन्ग में दिखी थीं। फिल्म ऑडियंस को पसंद आ रही है।