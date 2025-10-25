Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडrashmika mandanna refused to remove mask from her face says aaj treatment hua hai
रश्मिका मंदाना ने चेहरे पर करवाया ट्रीटमेंट? मास्क नहीं हटाने के पीछे बताई ये वजह

रश्मिका मंदाना ने चेहरे पर करवाया ट्रीटमेंट? मास्क नहीं हटाने के पीछे बताई ये वजह

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को हाल में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया है। इस दौरान एक्ट्रेस ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पैपराजी की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मास्क नहीं हटाया और इसके पीछे का कारण भी बताया।

Sat, 25 Oct 2025 02:47 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्म को ऑडियंस से अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। आयुष्मा खुराना के साथ एक्ट्रेस को पसंद भी किया जा रहा है। फिल्म की जबरदस्त कमाई के बीच रश्मिका को आज मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। रश्मिका हमेशा से पैपराजी के साथ एक अच्छा बांड शेयर करती देखी गई हैं। लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने पैपराजी के कहने पर पोज देने और चेहरे से मास्क हटाने से मना कर दिया। एक्ट्रेस ने कारण देते हुए बताया कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है। अब सोशल मीडिया यूजर्स जानना चाहते हैं कि रश्मिका ने क्या ट्रीटमेंट करवाया है।

रश्मिका ने करवाया ट्रीटमेंट

एक वायरल वीडियो में देखा गया कि रश्मिका डेनिम-ऑन-डेनिम लुक में एयरपोर्ट पर आईं। उनके लुक को स्टाइलिश वॉच, मेसी बन और क्विर्की चश्मे ने कंप्लीट किया। साथ ही उन्होंने फेस मास्क पहना था, जिसे देखकर वहां मौजूद पैपराजी ने तस्वीरों के लिए हटाने के लिए कहा। इस पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए कहा, “सॉरी, आज ट्रीटमेंट हुआ है,” और आगे डिपार्चर गेट की ओर चल दी। इस वीडियो के बाद यूजर्स कमेंट कर पूछ रहे हैं कि आखिर रश्मिका ने कैसा ट्रीटमेंट करवाया है।

थामा में हुई तारीफ
रश्मिका मंदाना हॉरर कॉमेडी थामा में ताड़का के रोल में हैं, जबकि आयुष्मान खुराना आलोक के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी डार्कनेस के राजा, यक्षासन के किरदार में दिखे हैं। परेश रावल और गेट अग्रवाल भी नजर आए हैं। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा ने पॉइज़न बेबी वाले डांस सॉन्ग में दिखी थीं। फिल्म ऑडियंस को पसंद आ रही है।

रश्मिका का अगला प्रोजेक्ट
आने वाले समय में रश्मिका कॉकटेल 2 में कृति सैनन और शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। यह रोमांटिक ड्रामा 2012 में आई दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान की फिल्म का कॉकटेल का सीक्वल है। रश्मिका के अगले प्रोजेक्ट जबरदस्त हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Rashmika Mandanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।