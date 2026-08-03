Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रश्मिका मंदाना को कूल्हे में लगी गंभीर चोट, पैर तक नहीं उठ रहा, ऐसे काट रहीं दिन

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया है कि उन्हें मायसा का एक डांस सीन शूट करते हुए यह इंजरी हुई है। उनके हिप (कूल्हे) की चार नसों में एक टूट गई है।

Rashmika Mandanna Health Update
रश्मिका मंदाना के हिप (कूल्हे) की चार नसों में एक टूट गई है। इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा और तब तक फिल्म की शूटिंग प्रभावित हो सकती है।

साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को पिछले ही साल पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद 'थामा' और 'छावा' समेत उनकी अन्य फिल्मों की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया है कि उन्हें कूल्हे में गंभीर चोट आई है। एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया है कि उन्हें यह चोट कैसे लगी और यह कितनी जटिल है। एक्ट्रेस की इस चोट को ठीक होने में काफी वक्त लगेगा और देखना होगा कि इसका उनकी फिल्मों पर क्या असर पड़ता है। एक्ट्रेस की पोस्ट पढ़ने के बाद लोग उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

शरीर से मशीन जैसा कर रही थीं बर्ताव

रश्मिका मंदाना ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हैलो दोस्तों। चोटें बहुत गंदी होती हैं। उम्मीद कर रही थी कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चले, लेकिन खैर.। माफ करना, मैं कुछ दिनों से गायब थी, लेकिन हाय! मैं आ गई हूं।" रश्मिका मंदाना ने बताया कि यह उन्हें लगातार लगी तीसरी चोट है और यह उन्हें कुछ ही वक्त पहले लगी है। एक्ट्रेस ने हिंट दिया कि वह अपने शरीर पर ज्यादा ही जोर डाल रही थीं। रश्मिका ने अपनी X पोस्ट में लिखा, “मुझे अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान के शरीर की तरह मानना ​​सीखना चाहिए।”

ये भी पढ़ें:Cocktail 2 Review : शाहिद, कृति और रश्मिका की कॉकटेल के रोमांस में कन्फ्यूजन

पैर तक नहीं उठा पा रही हैं रश्मिका

रश्मिका मंदाना ने अपनी पोस्ट में यह भी समझाया है कि यह चोट उन्हें किस तरह लगी है और यह कितनी जटिल है। रश्मिका ने लिखा, "आपके कूल्हे के दोनों तरफ चार नसें होती हैं जो आपके कूल्हे को आपके पैर से जोड़ती हैं, और मेरे दाहिने कूल्हे की उनमें से एक नस टूट गई थी, और मुझे अपना पैर ऊपर उठाने और बाकी काम करने के लिए उसे फिर से जोड़ना होगा।" जाहिर है कि इस रिकवरी में काफी वक्त लगेगा और इस दौरान एक्ट्रेस की मूवी 'मायसा' (जिस पर वह काम कर रही थीं) बुरी तरह प्रभावित होगी।

ये भी पढ़ें:जानिए कब और कहां देख सकेंगे शाहिद कपूर, रश्मिका, कृति की फिल्म कॉकटेल 2

इन दिनों कैसे दिन काटती हैं एक्ट्रेस?

रश्मिका मंदाना ने अपनी पोस्ट में बताया है कि उन्हें यह चोट 'मायसा' का ही एक डांस शूट करने के दौरान लगी है। एक्ट्रेस ने इसे अपने द्वारा की जा रही सबसे मुश्किल फिल्म बताया। रश्मिका मंदाना ने अपनी पोस्ट में इन दिनों अपनी दिनचर्या की एक झलक साझा की है। रश्मिका मंदाना ने तस्वीरों के जरिए दिखाया है कि वह आजकल पजल खेलती हैं और अपना पसंदीदा डेजर्ट और कुकीज खाती हैं। रश्मिका ने पोस्ट में अपनी फिल्म के उस गाने की एक झलक भी साझा की है, जिसकी शूटिंग के दौरान उन्हें यह गंभीर चोट लगी है।

ये भी पढ़ें:ये हैं सावन के बेस्ट 5 गाने, जानिए किस गीतकार ने लिखे हैं ये गीत
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Rashmika Mandanna
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।