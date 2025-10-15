Hindustan Hindi News
रश्मिका मंदाना बेधड़क फ्लॉन्ट कर रहीं सगाई की रिंग! लगातार तीसरी बार यही अंगूठी पहने आईं नजर

संक्षेप: रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की सगाई की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसी बीच तीसरी बार नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को यही अंगूठी पहने देखा गया। वायरल हो रहा एयरपोर्ट वीडियो।

Wed, 15 Oct 2025 06:40 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना जब अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' के एक प्रमोशन इवेंट में पहुंचीं तो उनकी रिंग फिंगर में एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। इवेंट के दौरान ली गई तस्वीरों और वीडियो में दिख रही उनकी यह रिंग चर्चा का विषय है। रश्मिका मंदाना के बारे में चर्चा है कि पिछले दिनों उन्होंने साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय देवराकोंडा के साथ सगाई कर ली है और जल्द ही कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। यूं तो इस बात की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है, लेकिन ना ही रश्मिका और ना विजय ने इस बात की पुष्टि की है।

क्लासी लुक में हाइलाइट हुई यह रिंग

लेकिन अब उनका इवेंट में खुलेआम इस तरह आना इस बात का कन्फर्मेशन माना जा रहा है कि रश्मिका वाकई जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। रश्मिका की रिंग फिंगर में चमक रही इस अंगूठी को लोग उनकी इंगेजमेंट रिंग बता रहे हैं। रश्मिका इस रिंग को अपनी फिल्म के प्रमोशन इवेंट में फ्लॉन्ट करते हुए बिलकुल सहज थीं। जहां इवेंट में कई लोगों ने इस रिंग को उनके आउटफिट का हिस्सा बता दिया था, वहीं जब वो मुंबई एयरपोर्ट के बाहर हल्के गुलाबी आउटफिट में दिखीं, तब भी उनके हाथ में यही अंगूठी नजर आई।

तीसरी बार फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग

एक्ट्रेस ने डिजाइनर सूट के साथ क्रीम कलर का लेडी डायर बैग कैरी किया था और काला चश्मा लगाए खुले बालों में पापाराजी को पोज किया। लेकिन लोगों का ध्यान तो यह अंगूठी खींच रही थी जिसके बारे में अभी तक लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता है। यह तीसरी बार था जब रश्मिका मंदाना अपनी यह रिंग लोगों के सामने फ्लॉन्ट करती नजर आईं। तीन दिन पहले उन्होंने एक डॉगी के साथ खेलते हुए वीडियो पोस्ट किया था जिसमें यह अंगूठी उनके हाथ में दिखी, फिर थामा के इवेंट में और अब एयरपोर्ट पर।

अगले साल की शुरुआत में होगी शादी?

बात गॉसिप गलियारों की करें तो चर्चा है कि रश्मिका और विजय देवराकोंडा ने 3 अक्टूबर को अर्जुन रेड्डी फेम एक्टर के साथ हैदराबाद के उनके घर पर आयोजित प्राइवेट सेरिमनी में सगाई कर ली है। रश्मिका से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, “विजय और रश्मिका के परिवारों ने मुहूर्त की तारीख तय कर ली थी। यह एक निजी इवेंट था था जिसमें केवल परिवार के सदस्य ही मौजूद रहे। कपल अगले साल शादी के बंधन में बंधने की प्लानिंग कर रहा है।”

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
