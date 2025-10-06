सगाई की खबरों के बाद रश्मिका मंदाना की पहली पोस्ट, लिखा- हमने करीब 3-4 दिनों में यह सब..

Rashmika Mandanna: सगाई की खबरों के बाद रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर पहली बार पोस्ट किया है। एक्ट्रेस ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है और कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय देवराकोंडा से सगाई की खबरों के बाद रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर पहली बार पोस्ट डाली है। रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा काफी अच्छे दोस्त हैं और इंटरव्यूज से लेकर पॉडकास्ट तक में नेशनल क्रश उनकी तारीफ करते नहीं थकती हैं। हाल ही में खबरें आई थीं कि एक्ट्रेस ने विजय के साथ सगाई कर ली है और उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई है, लेकिन अभी तक दोनों ही स्टार्स ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर पहली बार ये खबरें उड़ने के बाद पोस्ट किया है, लेकिन वो भी पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर।

रश्मिका ने सुनाया थामा का किस्सा रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म 'थामा' में फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया गया है और इसका गाना 'तुम मेरे ना हुए' इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ ही दिनों में इसने ट्रेडिन्ग लिस्ट में जगह बना ली है। रश्मिका मंदाना ने फिल्म के इस गाने से जुड़ा एक किस्सा अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है। एक्ट्रेस ने इस गाने की शूटिंग के दौरान ली गई कई तस्वीरें पोस्ट की हैं और बताया है कि मूवी का यह गाना असल में प्लान्ड नहीं था, बल्कि अचानक इसके बारे में सोचा गया।

अचानक प्लान किया गया था गाना रश्मिका मंदाना ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “इस गाने के पीछे की कहानी यह है कि हम करीब 10-12 दिनों से एक बहुत कमाल की जगह पर शूटिंग कर रहे थे और आखिरी दिन हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को कमाल का आइडिया आया। उन्होंने कहा- रुको, हम यहां एक गाना क्यों नहीं शूट करते? यह शानदार लोकेशन है तो क्यों नहीं? और मैंने सोचा क्यों नहीं। हमने करीब 3-4 दिनों में यह सब कर डाला और आखिर में जब यह गाना रेडी हुआ तो इसे देखकर हम सभी हैरान थे।”