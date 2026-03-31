इस एक्ट्रेस की लगातार 3 फिल्मों ने कमाए 500 करोड़, दीपिका पादुकोण को पछाड़, रचा था ये बड़ा इतिहास

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनकी लगातार 3 फिल्मों ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस एक्ट्रेस ने दीपिका पादुकोण तक को पछाड़ दिया था।

कई एक्ट्रेसेस ने अपने करियर में खूब हिट फिल्में दी हैं। लेकिन एक एक्ट्रेस हैं जिनके नाम बड़ा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड ऐसा है जो पहले किसी इंडियन एक्ट्रेस के नाम नहीं रहा है। यह पहली एक्ट्रेस हैं जिनकी 3 फिल्मों में लगातार 500 करोड़ की कमाई की थी। उन्होंने दीपिका पादुकोण तक को इस मामले में पछाड़ दिया था।

रश्मिका के नाम है ये रिकॉर्ड जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं रश्मिका मंदाना। रश्मिका की साल 2023 में फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर थे। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 553.87 करोड़ और वर्ल्डवाइड 915 करोड़ कमाए थे।

इन 3 लगातार रिलीज फिल्मों ने कमाए 500 करोड़ इसके बाद आई रश्मिका की फिल्म पुष्पा 2 जो तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में रश्मिका के साथ अल्लू अर्जुन लीड रोल में थे। पुष्पा 2 ने पहले पार्ट से भी ज्यादा धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म ने भारत में 1234.10 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1742 करोड़ कमाए थे। यह मूवी 2024 में रिलीज हुई थी।

वहीं फिर साल 2025 में आई थी रश्मिका की मूवी छावा जिसमें एक्ट्रेस के साथ विकी कौशल लीड रोल में थे। विकी और छावा की फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। छावा ने भारत में 601.54 और वर्ल्डवाइड 807.91 करोड़ कमाए थे।

रश्मिका इसी रिकॉर्ड के साथ पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई थीं जिनकी लगातार 3 फिल्मों ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। रश्मिका ने इस मामले में दीपिका पादुकोण को पछाड़ दिया था।

दीपिका को भी पछाड़ा दीपिका पादुकोण की 2 लगातार फिल्में जवान और पठान ने 500 करोड़ कमाए थे। इसके बाद दीपिका की मूवी फाइटर आई थी और ये फिल्म 500 करोड़ नहीं कमा पाई थी।

रश्मिका की अपकमिंग मूवी अब रश्मिका फिल्म राणाबाली में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में रश्मिका के साथ विजय देवरकोंडा लीड रोल में हैं। वहीं इसके अलावा वह कॉकटेल 2 में दिखेंगी जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में हैं।

विजय के साथ मैरिड लाइफ कर रही हैं एंजॉय वहीं रश्मिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने फरवरी में विजय देवरकोंडा संग शादी की है। कई साल तक विजय के साथ अपना रिलेशन छिपाने के बाद दोनों एक्टर्स ने शादी से कुछ दिन पहले रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया। इतना ही नहीं उन्होंने शादी को स्पेशल नाम भी दिया, द विरोश वेडिंग। विरोश नाम, विजय और रश्मिका के फैंस ने दोनों की जोड़ी को दिया था। कुछ दिन पहले ही दोनों की शादी को 1 महीना हुआ है।