रश्मिका-विजय की शादी: प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू, पूल पार्टी और कैंडल लाइट डिनर, मेन्यू में जापानी खाना

Feb 24, 2026 09:00 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda: विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन्स शुरू हो गए हैं। कपल ने खुद फैंस के लिए ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। फोटोज में डिनर टेबल और मेन्यू की भी झलक है।

रश्मिका-विजय की शादी: प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू, पूल पार्टी और कैंडल लाइट डिनर, मेन्यू में जापानी खाना

साउथ सिनेमा के पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का आगाज उदयपुर के आलीशान ITC मेमेंटोस में हो चुका है। 26 फरवरी को होने वाली ग्रैंड वेडिंग के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन्स शुरू हो चुके हैं और शादी से पहले कपल ने अपने प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खास पलों की तस्वीरें पोस्ट कर फैंस को इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया। तस्वीरों से साफ है कि शादी से पहले के फंक्शन्स को उन्होंने काफी मॉडर्न टच दिया है।

मस्ती भरी पूल पार्टी और वॉलीबॉल मैच

प्री-वेडिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत एक सन-लिट पूल पार्टी से हुई, जिसमें करीबी दोस्त शामिल हुए। तस्वीरों में पूल के किनारे मस्ती और हंसी-मजाक का माहौल नजर आया। विजय देवरकोंडा ने अपने दोस्तों के साथ पूल वॉलीबॉल खेलते हुए कुछ कैंडिड फोटो शेयर कीं। एक तस्वीर में वॉलीबॉल नेट के पीछे खिलाड़ियों की सिल्हूट दिखी, जो इस हल्के-फुल्के और फ्रेंडली माहौल को बयां करती है। वहीं एक फ्लोटिंग ड्रिंक स्टेशन भी नजर आया, जिसमें लाल कप सजे हुए थे और पीछे शांत प्राकृतिक नजारा दिख रहा था।

मैन्यू में मेहमानों के लिए जापानी खाना

शाम ढली तो इस सेलिब्रेशन ने थोड़ा एलीगेंट रूप ले लिया। रश्मिका मंदाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कैंडल लाइट डिनर की तस्वीर शेयर की है, जिसमें गोल्डन लाइट से सजा टेबल बेहद खूबसूरत लग रहा है। टेबल के बीचों-बीच ब्लश पिंक लिली और ग्रीन हाइड्रेंजिया के फूलों की सजावट थी। साथ में ताजे फल रखे गए थे, जिससे गार्डन-थीम एस्थेटिक नजर आया। खास बात यह रही कि डिनर के लिए जापानी क्यूजीन तैयार की गई थी, जिसका जिक्र लक्जरी प्रिंटेड मेन्यू कार्ड में दिखा।

'VIROSH' लिखे हुए नेपकिन्स और कार्ड

इस डिनर में एक पर्सनल टच भी जोड़ा गया। हर गेस्ट की प्लेट के साथ सेज ग्रीन नैपकिन रखा गया था, जिस पर कपल को फैंस की तरफ से दिए गए निकनेम 'विरोश' (VIROSH) की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। यह सरप्राइज मेहमानों के लिए खास रहा और कपल के रिश्ते की झलक भी देता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस का रिएक्शन देखने लायक है। अपने चहेते कपल को शादी के बंधन में बंधते देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं और तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

वेडिंग फंक्शन्स में आगे क्या है शेड्यूल?

शादी से पहले 24 फरवरी को मेहंदी सेरेमनी होगी जिसकी तस्वीरों का फैंस को इंतजार रहेगा। वहीं 25 फरवरी को हल्दी और संगीत का आयोजन आईटीसी मेमेंटोज, उदयपुर में रखा गया है। इसके अलावा 26 फरवरी को वह मौका होगा जब रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा सात फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। फैंस इस दौरान दोनों के सोशल मीडिया और फैन पेजों पर तस्वीरों व वीडियोज के लिए टकटकी लगाए बैठे रहेंगे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

