रश्मिका मंदाना को उनके पिता ने जन्मदिन पर दिया स्पेशल गिफ्ट, करोड़ों में है इसकी कीमत

रश्मिका मंदाना को उनके पिता ने जन्मदिन पर दिया स्पेशल गिफ्ट, करोड़ों में है इसकी कीमत
Rashmika Mandanna Birthday: शादी के बाद रश्मिका ने अपना पहला जन्मदिन मनाया। उन्होंने अपना 30वां जन्मदिन अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके पति और एक्टर विजय देवरकोंडा भी मौजूद थे।
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। यूं तो उनका 30वां जन्मदिन 5 अप्रैल को था, लेकिन उन्होंने इसकी तस्वीरें गुरुवार के दिन सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सामने आईं तस्वीरों के मुताबिक, रश्मिका ने शादी के बाद अपना पहला जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाया। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया। क्या सरप्राइज? आइए बताते हैं।
इस मंदिर के किए दर्शन
रश्मिका ने कूर्ग (कोडागु) में बहुत ही सादगी से अपना 30वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने अपना पूरा दिन अपने पति विजय देवरकोंडा और परिवार के साथ बिताया। इसके साथ ही कपल ने 'पाडी श्री इग्गुथप्पा मंदिर' के दर्शन भी किए। बता दें, ‘पाडी श्री इग्गुथप्पा मंदिर’ एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन मंदिर है, जो वर्षा और फसल के देवता भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित है।
सरप्राइज गिफ्ट
रश्मिका के जन्मदिन पर उनके पिता ने घोषणा की कि वे उन्हें शहर के पास स्थित एक बंगला गिफ्ट कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम 'सेरेनिटी' रखा गया है।
जन्मदिन पर रश्मिका ने क्या पहना था?
शादी के बाद यह रश्मिका का पहला जन्मदिन था इसलिए परिवार के लिए और भी ज्यादा खास था। रश्मिका ने अपने जन्मदिन पर पारंपरिक कोडावा पहनी थी। नोट: कोडावा में महिला साड़ी को इस तरह पहनती है कि उसकी प्लेटें पीछे की ओर होती हैं और ढीला सिरा दाहिने कंधे पर पिन से लगा होता है।
कब हुई थी रश्मिका की शादी?
रश्मिका ने 26 फरवरी को उदयपुर में एक निजी समारोह में एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी की थी। इस शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। इसके बाद, 4 मार्च को विजय और रश्मिका ने हैदराबाद में एक रिसेप्शन पार्टी दी थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने लोग शामिल हुए थे।
रश्मिका के आने वाले प्रोजेक्ट्स
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो रश्मिका की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून 2026 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन नजर आएंगे। इसे होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है और मैडॉक फिल्म्स के साथ लव फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।
रश्मिका और विजय शादी से पहले 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। वहीं शादी के बाद वे राहुल सांक्रित्यान के निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म 'रणबाली' में एक साथ नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।