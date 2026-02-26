Rashmika and Vijay Udaipur Wedding: शादी के बंधन में बंधने को तैयार रश्मिका और विजय, जानें कब होंगे फेरे

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Thu, 26 Feb 2026 07:19 AM IST

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandana Grand Wedding: साउथ की सुपरहिट जोड़ी 'VIROSH' यानी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज यानी 26 फरवरो को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उदयपुर में दोनों की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर कपल ने अपनी हल्दी सेरिमनी की तस्वीरें भी शेयर की हैं। फैंस कपल को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।

कब होगा दोनों का रिसेप्शन? विजय और रश्मिका की शादी का रिसेप्शन 4 मार्च को होगा।

तेलुगु और कोडावा कल्चर से होगी शादी विजय और रश्मिका की शादी सुबह होगी क्योंकि दोनों की शादी तेलुगु और कोडावा कल्चर से होगी।