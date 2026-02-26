Hindustan Hindi News
Vijay Rashmika Wedding Live: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज उदयपुर में दोनों की शादी होनी है। फैंस दोनों की शादी को लेकर काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं।

Rashmika and Vijay Udaipur Wedding: शादी के बंधन में बंधने को तैयार रश्मिका और विजय, जानें कब होंगे फेरे

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Harshita Pandey| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 26 Feb 2026 07:19 AM IST
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandana Grand Wedding: साउथ की सुपरहिट जोड़ी 'VIROSH' यानी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज यानी 26 फरवरो को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उदयपुर में दोनों की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर कपल ने अपनी हल्दी सेरिमनी की तस्वीरें भी शेयर की हैं। फैंस कपल को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।

26 Feb 2026, 07:19:33 AM IST

कब होगा दोनों का रिसेप्शन?

विजय और रश्मिका की शादी का रिसेप्शन 4 मार्च को होगा।

26 Feb 2026, 07:17:29 AM IST

तेलुगु और कोडावा कल्चर से होगी शादी

विजय और रश्मिका की शादी सुबह होगी क्योंकि दोनों की शादी तेलुगु और कोडावा कल्चर से होगी।

26 Feb 2026, 07:15:30 AM IST

25 फरवरी को हुई हल्दी सेरिमनी

विजय और रश्मिका की हल्दी सेरिमनी 25 फरवरी को हुई। विजय ने डेकोरेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। उन तस्वीरों में हर चीज पीले रंग से सजी नजर आ रही थी।

26 Feb 2026, 07:09:56 AM IST

कब होगी रश्मिका और विजय की शादी?

रश्मिका और विजय की शादी आज यानी 25 फरवरी को सुबह 8 बजे होगी। यहां क्लिक करके पढ़े पूरी खबर।

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda

Hindi NewsएंटरटेनमेंटबॉलीवुडRashmika and Vijay Udaipur Wedding: शादी के बंधन में बंधने को तैयार रश्मिका और विजय, जानें कब होंगे फेरे