Rashmika and Vijay Udaipur Wedding: शादी के बंधन में बंधने को तैयार रश्मिका और विजय, जानें कब होंगे फेरे

कब होगा दोनों का रिसेप्शन?
विजय और रश्मिका की शादी का रिसेप्शन 4 मार्च को होगा।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandana Grand Wedding: साउथ की सुपरहिट जोड़ी 'VIROSH' यानी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज यानी 26 फरवरो को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उदयपुर में दोनों की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर कपल ने अपनी हल्दी सेरिमनी की तस्वीरें भी शेयर की हैं। फैंस कपल को सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।
कब होगा दोनों का रिसेप्शन?
विजय और रश्मिका की शादी का रिसेप्शन 4 मार्च को होगा।
तेलुगु और कोडावा कल्चर से होगी शादी
विजय और रश्मिका की शादी सुबह होगी क्योंकि दोनों की शादी तेलुगु और कोडावा कल्चर से होगी।
25 फरवरी को हुई हल्दी सेरिमनी
विजय और रश्मिका की हल्दी सेरिमनी 25 फरवरी को हुई। विजय ने डेकोरेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। उन तस्वीरों में हर चीज पीले रंग से सजी नजर आ रही थी।
कब होगी रश्मिका और विजय की शादी?
रश्मिका और विजय की शादी आज यानी 25 फरवरी को सुबह 8 बजे होगी। यहां क्लिक करके पढ़े पूरी खबर।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।