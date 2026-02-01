2 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेगे रश्मिका और विजय? वायरल वीडियो से तेज हुई चर्चा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा तेज हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद ऐसी चर्चा है कि टॉलीवुड का ये कपल कल यानी 2 फरवरी को शादी के बंधन में बंध सकता है।
टॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल में से एक रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा तेज हो गई है। पहले खबरें थीं कि विजय और रश्मिका की शादी 26 फरवरी, 2026 को होनी थी। हालांकि, सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा है कि विजय और रश्मिका की शादी 2 फरवरी को हो सकती है।
क्यों तेज हुई रश्मिका और विजय की शादी की चर्चा?
tanyaa.yaaa नाम की इंस्टाग्राम यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि विजय और रश्मिका की शादी 2 फरवरी को उदयपुर के सिटी पैलेस में होनी है।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि उदयपुर के सिटी पैलेस में दोनों की शादी की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा- प्लीज इससे जुड़ी और अपडेट्स दीजिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- क्या मस्त खबर है। एक ने लिखा- आशा करती हूं ये ठीक है। एक यूजर ने लिखा- हम सबको उनकी शादी की खुशी है। लेकिन उनकी शादी की लोकेशन की इस तरह से जानकारी देना ठीक नहीं है। आप प्लीज ये वीडियो हटा दीजिए।
2025 में हुई थी विजय और रश्मिका की सगाई
हालांकि, अभी विजय और रश्मिका की तरफ से 2 फरवरी को शादी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। बता दें, अक्टूबर 2025 में विजय के हैदराबाद स्थित घर पर विजय और रश्मिका की सगाई हुई थी। सगाई में दोनों के करीबी दोस्त और रिश्तेदारों ने हिस्सा लिया था। शुक्रवार को रश्मिका को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। खबरों की मानें तो साल 2018 से रश्मिका और विजय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को कभी कंफर्म नहीं किया।
