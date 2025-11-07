Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRashmika Mandana Grand Wedding Vijay Devarkonda in Udaipur Dates and other details inside
विजय देवरकोंडा और रश्मिका उदयपुर में करेंगे शादी? इस दिन सात फेरे लेंगी एक्ट्रेस

विजय देवरकोंडा और रश्मिका उदयपुर में करेंगे शादी? इस दिन सात फेरे लेंगी एक्ट्रेस

संक्षेप: Rashmika and Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर खबर है कि कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रश्मिका और विजय राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे ले सकते हैं। 

Fri, 7 Nov 2025 11:32 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडस्ट्री के सबसे फेवरेट कपल में से एक विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विजय और रश्मिका अगले साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। रश्मिका और विजय की शादी राजस्थान के उदयपुर में हो सकती है। हालांकि, कपल ने अभी इसपर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अक्टूबर में हुई थी सगाई?

indiaforums.com की रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका और विजय ने दो अक्टूबर को हैदराबाद में विजय के घर में सगाई की थी। उस मौके पर कपल के क्लोज फ्रेंड्स और परिवार वाले मौजूद थे।

अगले साल होगी रश्मिका और विजय की शादी

अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अगले साल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। रश्मिका और विजय की ये शादी राजस्थान के उदयपुर में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शादी साउथ इंडियन रीति-रिवाजों से होगी। एक्टर से जुड़े सूत्रों ने मीडियो पोर्टल को बताया कि दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

रश्मिका और विजय की पहली मुलाकात साल 2018 में आई फिल्म Geetha Govindam के सेट पर हुई थी। इसके बाद साल 2019 में दोनों की फिल्म डियर कॉमरेड आई थी। दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है। रश्मिका के काम की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म थामा रिलीज हुई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।