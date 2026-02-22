Hindustan Hindi News
रश्मिका ने लगाई विजय संग शादी पर मुहर, देखें फैन्स के लिए लिखा क्या मैसेज

Feb 22, 2026 10:39 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
रश्मिका और विजय की शादी की डिटेल्स और इन्विटेशन कार्ड पहले ही लीक हो चुके हैं। 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में दोनों एक-दूसरे के होंगे। शादी में सिर्फ करीबी शामिल होंगे। बाद में हैदराबाद और मुंबई में अलग-अलग रिसेप्शन रखे जाएंगे।

साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों को लेकर काफी वक्त से सुर्खियों में बने हुए हैं। फैंस लंबे वक्त से दोनों की शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि, अभी तक इस शादी को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन कपल ने अब इसे ऑफिशियल कर दिया है। फाइनली कपल ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है और इसको लेकर खास फैसला भी लिया है, जिसने फैंस के दिलों को छू लिया है। शादी की खबर की खबरों की पुष्टि करते हुए एक्ट्रेस ने देवरकोंडा के साथ शादी को 'विरोश' (VIROSH) नाम दिया है।

26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में लेंगे फेरे

दरअसल, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा राजस्थान के उदयपुर में अपनी शादी के लिए हैदराबाद से निकल चुके हैं। सभी अटकलों और अफवाहों पर रोक लगाते हुए, गीता गोविंदम कपल ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। रश्मिका और विजय की शादी की डिटेल्स और इन्विटेशन कार्ड पहले ही लीक हो चुके हैं। 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में दोनों एक-दूसरे के होंगे। ये शादी परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में होगी। एक छोटी सी सेरेमनी के बाद, कपल मार्च में हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट कर रहा है।

रश्मिका विजय

फैंस के लिए लिखी दिल की बात

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी को अपने फैंस को डेडिकेट करते हुए, एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। इस नोट को कपल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। होने वाले कपल ने अनाउंस किया है कि इस सेरेमनी को 'द वेडिंग ऑफ विरोश' कहा जाएगा।

