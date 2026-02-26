रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की पहली तस्वीर आई सामने? जानें वायरल तस्वीर का सच
Rashmika- Vijay Marriage: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी हो चुकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये रश्मिका और विजय की शादी की पहली तस्वीर है। जानें वायरल तस्वीर का सच।
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का इंतजार कर रहे फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका की तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी हो चुकी है। फैंस को अब उनकी शादी की तस्वीर का इंतजार है। फैंस के इस इंतजार के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये रश्मिका और विजय की शादी की पहली तस्वीर है। क्या वाकई लीक हो गई रश्मिका और विजय की शादी की पहली तस्वीर।
लीक हो गई रश्मिका और विजय की शादी की पहली तस्वीर
जो तस्वीर लीक हुई है उसमें रश्मिका मंदाना और विदय देवरकोंडा दूल्हा-दुल्हन के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके साथ महेश बाबू और अल्लु अर्जुन पोज करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनकी शादी की पहली तस्वीर लीक हो गई है। हालांकि, ये दावा पूरी तरह गलत है।
फेक वायरल तस्वीर पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
दरअसल, जो तस्वीर वायरल हो रही है वो एआई से बनाई गई है। कुछ फैंस ने इस तस्वीर पर रिएक्ट भी किया है। बहुत से यूजर्स ने एक्स के एआई ग्रोक से पूछा है कि ये तस्वीर रियल है या फेक। एक यूजर ने लिखा- विजय की ये तस्वीर एआई है। एक ने लिखा- एआई भी विजय की हैंडसमनेस को सही से कॉपी नहीं कर पाया। एक ने लिखा- ये एआई है। अल्लू की हेयर इस वक्त छोटे हैं। एक यूजर ने लिखा- ये सच्ची तस्वीर नहीं है, फिर भी कितना खूबसूरत फेम है।
पति-पत्नी बनें विजय और रश्मिका मंदाना
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई फिर दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। फैंस दोनों की जोड़ी को VIROSH नाम दिया है। रश्मिका और विजय की तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी हो गई है। अब शाम को कोडावा रीति-रिवाजों से दोनों की शादी होगी। दोनों की शादी की रस्में उदयपुर में हो रही है। इस मौके पर विजय और रश्मिका के करीबी और परिवारवाले हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग के बाद रश्मिका और विजय का हैदराबाद में शानदार रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन में इंडस्ट्री के कई चर्चित चेहरे नजर आ सकते हैं।
