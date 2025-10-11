मां की अलमारी से चोरी करती थी बॉलीवुड की इस सुपरस्टार की बेटी, हाल ही में किया डेब्यू

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की तरह ही उनकी बेटी राशा थडानी हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। राशा अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट कर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। इसी बीच अब राशा अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं।

अक्सर स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसी बातें शेयर करते हैं, जो उनके फैंस के लिए एक बड़े सरप्राइज के तौर पर होता है। वैसे भी देखा जाता है कि फैंस स्टार्स की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने खुद को लेकर एक ऐसी बात शेयर की जिसे शायद ही कोई पहले जानता हो।

मां की अलमारी से चुराती थीं ये चीजें बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की तरह ही उनकी बेटी राशा थडानी हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। राशा अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट कर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। इसी बीच अब राशा अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं। राशा ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान राशा ने प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। राशा ने अपने फैशन सेंस के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया की सबसे बड़ी स्टाइल इंस्पिरेशन उनकी मां रवीना टंडन हैं। साथ ही ये भी खुलासा किया कि वो अपनी मां की अलमारी से चीजें चुराया करती थीं। राशा ने बताया कि वो अपनी मां रवीना की अलमारी से 90 के दशक के सनग्लासेस और बेल्ट चुराती थीं।

नहीं पसंद कैप्रीज अपने निजी फैशन के बारे में, राशा ने बताया, 'मुझे कैप्रीज ज्यादा पसंद नहीं हैं।' उनके लिए, आराम सबसे जरूरी है, 'जिस चीज में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वह दिखाई देती है। इसलिए आप जो भी पहन रही हैं, उसमें आत्मविश्वास से भरी रहें।' राशा अभी भी अपने फैशन के लिए छाई हुई हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं। मां-बेटी की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है।