रणवीर शौरी ने गुस्से में साइन की थी यह फिल्म, ताकि अपने किरदार को दे सकें एक अच्छी मौत

संक्षेप:

Ranvir Shorey: रणवीर शौरी फिल्म एक था टाइगर में अहम किरदार निभाते नजर आए थे, फिर टाइगर जिंदा है में वो नहीं थे, लेकिन फिर टाइगर-3 में वो नजर आए। ऐसा क्यों हुआ था यह उन्होंने खुद बताया था।

Dec 31, 2025 05:19 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है' और 'टाइगर-3' सुपरहिट रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'टाइगर' फ्रेंचाइजी में गोपी आर्या का किरदार निभाने वाले एक्टर रणवीर शौरी ने तीसरा पार्ट गुस्से में साइन किया था। दरअसल जब मेकर्स ने उनसे कहा कि वो इस पार्ट में उनके किरदार को मारने वाले हैं तो यह बात उन्हें बिलकुल हजम नहीं हुई। वो इस बात से बहुत नाखुश थे, और उन्होंने यह पार्ट सिर्फ इसलिए साइन किया क्योंकि वह अपने किरदार को अच्छे से मार सकें।

पार्ट-2 के लिए क्यों कर दिया था मना?

रणवीर शौरी ने एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में जब पूछा गया कि वो पार्ट-2 में नहीं थे, लेकिन फिर 3 में उनके किरदार को मार दिया गया, तो क्या उन्होंने कभी इस बारे में YRF से बात की? तो जवाब में रणवीर शौरी ने कहा, “पार्ट-2 भी मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन जब उनकी स्क्रिप्ट आई तो रोल मेरा पहले वाले से भी छोटा था और पैसे पिछली बार से भी कम दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अगर मेरे काम की तारीफ हुई है तो मेरा रोल बढ़ना चाहिए।”

गुस्से में साइन किया था यह किरदार

रणवीर शौरी ने डिजिटल कॉमेंट्री के साथ बातचीत में कहा, "जब उन्होंने कहा कि जो है यही है, तो मैंने उनको मना कर दिया था। पार्ट-3 में ऐसा हुआ कि गिरीश जी गुजर गए। टाइगर की जो ऑरिजनल टीम थी उसमें बस मैं ही बचा था। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मुझे वापस बुले रहे हैं सिर्फ मारने के लिए? उन्होंने कहा- हां। पहले तो मुझे भी बहुत चोट लगी, फिर मैंने गुस्से में आकर हां कह दिया। यह सोचकर कि मैं अपने किरदार को मौत देने के लिए आ जाऊंगा। अगर यही इज्जत दे रहे हो तुम उस किरदार को।"

रणवीर शौरी की आइकॉनिक फिल्में

रणवीर शौरी ने कहा कि मेरे किरदार की जो मौत थी वो मुझे पहले पार्ट के अंत की याद दिलाता है। बता दें कि रणवीर शौरी रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुके हैं। सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी में उनके काम की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इसके अलावा भी वह कई आइकॉनिक फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। रणवीर ने 'खोसला का घोसला', 'सोनचिरैया', 'भेजा फ्राय', 'लूटकेस' और 'कड़वी हवा' जैसी फिल्मों में कमाल का काम किया हुआ है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
