'टाइगर 3' का क्लाइमैक्स सुनकर भड़क गए थे रणवीर शौरी, कहा- 'मुझे सिर्फ मरने के लिए…'

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच एक खास क्रेज देखने को मिलता है। हर किसी का सपना होता है कि वो एक वाईआरएफ की फिल्म का हिस्सा जरूर बने। वहीं, अगर वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स फिल्मों की बात की जाए तो इसकी बात ही अलग है। ऐसे में वाईआरएफ के बैनर तले बनी 'टाइगर 3' ने दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस फिल्म को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस फेम रणवीर शौरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आइए जानते हैं आखिर रणवीर 'टाइगर 3' से क्यों गुस्सा हैं?

मेरे काम की सराहना की थी रणवीर शौरी ने डिजिटल डॉक्यूमेंट्री संग इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 'टाइगर जिंदा है' के ऑफर को क्यों ठुकराया। डिजिटल कमेंट्री को दिए एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा, 'टाइगर के बाद, वाईआरएफ ने मुझे टाइगर 2 भी ऑफर की थी। लेकिन, समस्या यह थी कि इसमें रोल पिछली फिल्म से छोटा था। ऐसा तब हुआ जब यश चोपड़ा और सलीम खान ने पहली फिल्म में मेरे काम की सराहना की थी।'

फीस और स्क्रीन टाइम के मामले में रहे पीछे इस फिल्म में उन्हें गोपी आर्या के किरदार में दिखाया गया था। रणवीर ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया, 'जब मुझे दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट मिली, तो मैंने देखा कि मेरा रोल पिछली फिल्म के मुकाबले छोटा था और मेरी फीस भी कम थी। मैंने सोचा, 'तुम ये क्यों कर रहे हो?' मेरा तर्क था कि अगर मेरे रोल को पसंद किया जा रहा है, तो मेरी फीस और स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाना चाहिए।' इस पर उन्होंने कहा, 'हम बस इतना ही दे सकते हैं।' इसके बाद, मैंने मना कर दिया।'