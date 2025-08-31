Ranvir Shorey reveals why he rejected Salman Khan Tiger Zinda Zinda Hai Said Let him die 'टाइगर 3' का क्लाइमैक्स सुनकर भड़क गए थे रणवीर शौरी, कहा- 'मुझे सिर्फ मरने के लिए…', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanvir Shorey reveals why he rejected Salman Khan Tiger Zinda Zinda Hai Said Let him die

'टाइगर 3' का क्लाइमैक्स सुनकर भड़क गए थे रणवीर शौरी, कहा- 'मुझे सिर्फ मरने के लिए…'

वाईआरएफ के बैनर तले बनी 'टाइगर 3' ने दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस फिल्म को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस फेम रणवीर शौरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 09:10 AM
share Share
Follow Us on
'टाइगर 3' का क्लाइमैक्स सुनकर भड़क गए थे रणवीर शौरी, कहा- 'मुझे सिर्फ मरने के लिए…'

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच एक खास क्रेज देखने को मिलता है। हर किसी का सपना होता है कि वो एक वाईआरएफ की फिल्म का हिस्सा जरूर बने। वहीं, अगर वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स फिल्मों की बात की जाए तो इसकी बात ही अलग है। ऐसे में वाईआरएफ के बैनर तले बनी 'टाइगर 3' ने दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस फिल्म को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस फेम रणवीर शौरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आइए जानते हैं आखिर रणवीर 'टाइगर 3' से क्यों गुस्सा हैं?

मेरे काम की सराहना की थी

रणवीर शौरी ने डिजिटल डॉक्यूमेंट्री संग इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 'टाइगर जिंदा है' के ऑफर को क्यों ठुकराया। डिजिटल कमेंट्री को दिए एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा, 'टाइगर के बाद, वाईआरएफ ने मुझे टाइगर 2 भी ऑफर की थी। लेकिन, समस्या यह थी कि इसमें रोल पिछली फिल्म से छोटा था। ऐसा तब हुआ जब यश चोपड़ा और सलीम खान ने पहली फिल्म में मेरे काम की सराहना की थी।'

फीस और स्क्रीन टाइम के मामले में रहे पीछे

इस फिल्म में उन्हें गोपी आर्या के किरदार में दिखाया गया था। रणवीर ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया, 'जब मुझे दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट मिली, तो मैंने देखा कि मेरा रोल पिछली फिल्म के मुकाबले छोटा था और मेरी फीस भी कम थी। मैंने सोचा, 'तुम ये क्यों कर रहे हो?' मेरा तर्क था कि अगर मेरे रोल को पसंद किया जा रहा है, तो मेरी फीस और स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाना चाहिए।' इस पर उन्होंने कहा, 'हम बस इतना ही दे सकते हैं।' इसके बाद, मैंने मना कर दिया।'

क्या आप मुझे मारने के लिए वापस आने के लिए कह रहे हैं?

रणवीर ने बताया कि उन्होंने 'टाइगर 3' में काम करने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा, 'जब टाइगर 3 बनाने का समय आया, तो अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन हो गया। उनके बाद, टाइगर की मूल टीम में मैं ही अकेला बचा था। इस बार उन्होंने मुझसे फिर संपर्क किया, लेकिन वही समस्या लेकर। मैंने सोचा कि 'क्या आप मुझे सिर्फ मेरे किरदार को मारने के लिए वापस आने के लिए कह रहे हैं?' उन्होंने कहा, 'हां।' इससे मुझे गुस्सा आ गया।'

ranvir shorey tiger zinda hai movie download Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।