नॉनवेज खाने वाले एनिमल लवर्स के बचाव में बोले रणवीर शौरी, भड़के लोग; 'ये दोगलापन है'

बिग बॉस ओटीटी में नजर आए रणवीर शौरी ने आवारा कुत्तों को लेकर हो रही बहस के बीच नॉनवेज डॉग लवर्स का साथ दिया है। उन्होंने वेजिटेरियन्स के नाम ये पोस्ट लिखा है और पूछा है कि क्या आप हर आदमी को अपने पिता के जैसे ट्रीट करते हैं।

दिल्ली-एनसीआर नें आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से ही पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। इस बहस में जहां कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ठीक बता रहे हैं। वहीं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से नाराज हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन लोगों को भी ट्रोल कर रहे हैं जो डॉग्स लवर्स हैं पर नॉन वेज खाते हैं। ऐसे में एक्टर रणवीर शौरी नॉन वेजिटेरियन एनिमल लवर्स के बचाव में आए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उनके इस पोस्ट पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उनपर भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा- कुत्तों को प्यार करना और बाकी जानवरों की प्रताड़ना से मुंह मोड़ लेना, ये दोगलापन है।

नॉन वेजिटेरियन एनिमल लवर्स के पक्ष में बोले रणवीर रणवीर शौरी उन एक्टर्स में से हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस मामले में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। रणवीर शौरी ने लिखा- "डीयर पागल वेजिटेरियन्स, जो नॉन वेजिटेरियन्स को एनिमल लवर्स होने के लिए दोगला बोल रहे हैं, क्या आप सभी पौधों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप सभी पौधे खाते हैं? क्या आप सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप हर आदमी को अपने पिता की तरह मानते हैं? अपनी नैतिकता के घमंड में अपनी सामान्य बुद्धि और विवेक को मत खोइए।"

रणवीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा- "इंसानों में नॉन मांसाहार का समर्थन विज्ञान से लेकर इतिहास तक मिलता है। वैसे ही पालतू जानवर रखने का भी। प्लीज इन दोनों को मिलाइए मत। अगर आप अपने मुंह और पैर में अंतर बता सकते हैं, तो ये समझना आसान होगा।"

भड़के सोशल मीडिया यूजर्स