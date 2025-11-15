अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना फ्लॉप होने पर रणवीर ने लगाए मेकर्स पर आरोप, बोले- स्क्रिप्ट तो...

संक्षेप: रणवीर शौरी ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में काम किया है। हालांकि फिल्म फ्लॉप हुई थी। अब रणवीर ने फिल्म के फ्लॉप होने पर इनको जिम्मेदार ठहराया है।

अक्षय कुमार की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म में अक्षय के साथ दीपिका पादुकोण, रणवीर शौरी भी थे।अब फिल्म के रिलीज होने के सालों बाद रणवीर ने इस फिल्म को लेकर बात की और कहा कि फिल्म के फ्लॉप होने की वजह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे।

क्या बोले रणवीर रणवीर ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट फिल्म से बेहतर थी। उन्होंने आगे कहा,'प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हाथ मतलब जिम्मेदारी के खाते में ही जाता है, फ्रैंकली। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और फिल्म स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाती तो सही है न? तो ये वही एरिया है जहां जो चूक हुई है वो प्रोड्यूसर-डायरेक्टर की हुई है। ये तो सीधी बात हुई।'

फिल्मेकर ने दी थी सफाई बता दें कि इससे पहले फिल्ममेकर निखिल ने फिल्म के फेलियर पर कहा था, ‘कई कैप्टन थे फिल्म के। अक्षय और मैं फिल्म को एक तरफ लेकर चल रहे थे। रमेश सिप्पी और श्रिधर राघवन दूसरे में। मैंने एक पॉइंट में आकर छोड़ दिया था क्योंकि मुझे एहसास हुआ मैं बैक फुट में हूं। मैंने बस सलाम ए इश्क बनाई थी। मुझे लगा मेरी आवाज का कोई महत्व नहीं है।’