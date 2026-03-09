Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ने अमेरिका एडवांस बुकिंग से अब तक कर ली इतनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की प्री सेल एडवांस बुकिंग से अमेरिका में भी कमाई हो रही है। इस फिल्म ने रिलीज से करीब 10 दिन पहले ही शानदार कमाई कर ली है। इस फिल्म को अमेरिका में बसी ऑडियंस से जबरदस्त फायदा होने वाला है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर:द रिवेंज इस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे देखने के बाद ऑडियंस दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज़ हो रही है। लेकिन पेड प्रीमियर एडवांस बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। इस एडवांस बुकिंग की कमाई आपको हैरान कर देगी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी फिल्म ने अभी से कमाई करनी शुरू कर दी है।
धुरंधर 2 की अमेरिका में एडवांस बुकिंग
M9 न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ने एडवांस बुकिंग में ही 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए कमा लिए हैं। इससे पहले ऐसे रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म जवान, पठान और रणबीर कपूर की एनिमल के नाम है। खास बात ये है कि धुरंधर ने ये रिकॉर्ड फिल्म रिलीज के 10 दिन पहले बना लिया है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर धुरंधर 2 को लेकर ऐसा ही क्रेज बना रहा तो आने वाले दिनों में फिल्म सिर्फ एडवांस बुकिंग से 30 लाख से ज्यादा की कमाई कर सकती है।
प्री सेल में इतनी हुई थी कमाई
इससे पहले फिल्म बाहुबली ने अमेरिकाप्री सेल में प्रीमियर के साथ पहले 3 दिनों में 45 लाख रुपए कमा लिए थे। RRR ने इतने ही दिनों में 42 लाख रुपए, और कल्कि ने प्री सेल में 40 लाख कमा लिए थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि धुरंधर 2 की टिकट इन फिल्मों से थोड़ी सस्ती है। ऐसे में फिल्म शायद प्री सेल के मामले में RRR, बाहुबली और कल्कि का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन टिकट की बिक्री और ऑडियंस की संख्या के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है।
अमेरिका में धुरंधर 2 को सपोर्ट
खास बात ये है कि अमेरिका के टेक्सास में बसे साउथ इंडियन लोगों से धुरंधर 2 को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। वहीं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलीफोर्निया में हिंदी ऑडियंस ऑडियंस बसी हुई है। ऐसे में धुरंधर 2 अमेरिका में धमाका कर सकती है।
19 मार्च को होगा धमाका
बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर ने अमेरिका में शानदार कमाई की थी। इस फिल्म ने जवान, RRR जैसी फिल्मों का अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब 19 मार्च को धुरंधर 2 आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म बिना किसी प्रमोशन के शानदार कमाई करने वाली है। फिल्म का ट्रेलर पसंद किया जा रहा है। जसकीरत सिंह रंगी कैसे हमजा बना ये देखने का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
