रणवीर सिंह फिल्म प्रलय की शूटिंग के बीच लेंगे पैटरनिटी लीव, मोटे बजट में बन रही है मूवी
रणवीर सिंह अपनी अगली बड़ी फिल्म प्रलयक की शूटिंग शुरू होने वाली है। इसके बाद एक्टर पत्नी दीपिका के और होने वाले बच्चे के लिए एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे। रणवीर दीवाली के पास का समय पत्नी और होने वाले बच्चे के नाम करना चाहते हैं।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने करियर और निजी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। इस साल आई उनकी फिल्म धुरंधर ने ग्लोबल स्तर पर तक छाप छोड़ी है। इंडियन बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अब आने वाले समय में रणवीर अपनी दूसरी बड़ी फिल्म प्रलय की शूटिंग में बिजी होने वाले हैं। इस के अलावा एक दोबारा से पापा बनने के बाद एक्टर एक लंबी पैटरनिटी लीव पर जा सकते हैं।
प्रलय की शूटिंग डिटेल
रणवीर सिंह अपने करियर की बड़ी फिल्म प्रलय को लेकर लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब इस फिल्म को लेकर ताजा अपडेट सामने आ गई है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट की मानें रणवीर अगले महीने यानी अगस्त 2026 से फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। लेकिन वो ये शूटिंग अगले दो महीनों तक ही करेंगे। इसके बाद पत्नी दीपिका पादुकोण की दूसरी डिलीवरी होनी है। ऐसे में एक्टर दीवाली के आस पास फिल्म प्रलय और अन्य प्रोजेक्ट्स से ब्रेक लेकर पैटरनिटी लीव लेंगे। इस दौरान रणवीर अपनी बेटी दुआ और पत्नी दीपिका के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और नए सदस्य का स्वागत करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया रणवीर पैटरनिटी लीव के बाद साल 2027 में ही प्रलय का काम फिर से शुरू करेंगे।
रणवीर का सबसे खूबसूरत दौर
रणवीर सिंह अपने करियर और निजी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। साल 2024 में बेटी दुआ के जन्म के बाद साल 2025 और 2026 में धुरंधर और धुरंधर 2 के धमाके ने इंडस्ट्री हिला दी। अब आने वाले दिनों में रणवीर प्रलय में लीड किरदार में नजर आएंगे। रिपोर्ट की मानें तो रणवीर स्टारर प्रलय एक 300 करोड़ के बजट वाली फिल्म होने वाली है जिसमें जबरदस्त VFX का इस्तेमाल दिखाया जाएगा। ये एक एक डिस्टोपियन ज़ॉम्बी थ्रिलर फ़िल्म होगी जिसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में होगी।
दीपिका अक्टूबर-नवंबर में दे सकती हैं दूसरे बच्चे को जन्म
निजी जिंदगी की बात करें तो रणवीर जल्द दोबारा पापा बनने वाले हैं। हाल में दीपिका पादुकोण ने एक तस्वीर के जरिए ये जानकारी दी थी कि वो दोबारा मां बनने वाली हैं। फिलहाल एक्ट्रेस ने अपने काम से ब्रेक लिया हुआ है और होने वाले बच्चे को लेकर खुश हैं। बेटी दुआ के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। परिवार के साथ उनकी देखरेख में हैं। इस अक्टूबर या नवंबर में एक्ट्रेस खुशखबरी दे सकती हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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