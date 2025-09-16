इस दिन से डॉन 3 की शूटिंग शुरू कर रहे हैं रणवीर सिंह, धुरंधर से प्रभास को देंगे टक्कर

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द अपनी फिल्म डॉन 3 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। एक्टर के लिए डॉन की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते दिखेंगे। इस फिल्म के लिए एक्टर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बन रही रणवीर सिंह स्टारर फिल्म डॉन 3 को शूटिंग से जुड़ी जानकारी सामने आई है। पहले खबर थी कि ये फिल्म बंद हो गई है। लेकिन कुछ समय पहले फरहान ने साफ कर दिया था कि डॉन 3 बन रही है। रणवीर सिंह इस कल्ट फ्रेंचाइज़ी को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। शूटिंग से जुड़ी जानकारी ने फैंस को खुश कर दिया है। रणवीर के पास आने वाले समय में शानदार फिल्मों ली लिस्ट है।

अक्टूबर से शुरू होगी डॉन 3 की शूटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म धुरंधर की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म का काम अक्टूबर के पहले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा और 15 अक्टूबर तक पूरी यूनिट फिल्म का रैप-अप कर देगी। इसके तुरंत बाद रणवीर सिंह डॉन 3 की तैयारी में जुट जाएंगे। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। रणवीर स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन और एक्शन टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे।

धुरंधर से प्रभास को टक्कर धुरंधर की रिलीज 5 दिसंबर 2025 तय की गई है। इसी दिन प्रभास स्टारर राजा साहब भी थिएटर में दस्तक देगी। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दो सुपर एक्टर्स के बीच क्लैश होना तय है। रणवीर सिंह की इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर। माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे शानदार एक्टर्स नजर आएंगे, वहीं प्रभास की राजा साहब पहले से ही साउथ और नॉर्थ दोनों में चर्चा में है।