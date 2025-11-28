Hindustan Hindi News
रणवीर सिंह की धुरंधर की रिलीज पर रोक की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

संक्षेप:

रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि,रिलीज से पहले फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग उठी है। फिल्म की रिलीज पर रोक को लेकर शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

Fri, 28 Nov 2025 03:04 PM
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं। फैंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग उठी है। फिल्म की रिलीज पर रोक को लेकर शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अशोक चक्र अवॉर्डी और सेना मेडल अवॉर्डी शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।

मेजर शर्मा के परिवार ने की फिल्म पर रोक की मांग

अपनी याचिका में परिवार ने आरोप लगाया है कि फिल्म की कहानी स्पेशल फोर्स के अधिकारी (शहीद मेजर मोहित शर्मा) के जीवन, सीक्रेट ऑपरेशन्स और शहादत से प्रेरित लगती है और फिल्म बनाने के लिए भारतीय सेना या मेजर शर्मा के परिवार से परमिशन नहीं ली गई है। मेजर शर्मा के परिवार का तर्क है कि मीडिया में धुरंधर को मेजर शर्मा की कहानी से लिंक किया जा रहा है, लेकिन फिल्ममेकर्स ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है और न ही किसी भी प्वाइंट पर परिवार से कंसल्ट किया है।

याचिका में प्राइवेट स्क्रीनिंग की कही गई बात

याचिका में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), एडीजीपीआई, फिल्म के डायरेक्टर और को-प्रोड्यूसर आदित्य धर, और प्रोड्यूसर जियो स्टूडियोज का नाम शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और किसी भी पब्लिक प्रीमियर से पहले मेजर शर्मा के परिवार के लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग अनिवार्य करने का अनुरोध किया है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि आगे से असल लाइफ में शहीद हुए जवानों पर आधारित फिल्मों के लिए सेना और शहीद के परिवार से अनुमति ली जाए।

बता दें, काफी वक्त से ऐसी चर्चा थी कि रणवीर सिंह की धुरंधर शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ से प्रेरित है। हालांकि, 26 नवंबर को निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म को लेकर बयान जारी किया था और कहा था कि फिल्म मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित नहीं है।

