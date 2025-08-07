‘संस्कार इसे कहते हैं…’, रणवीर सिंह ने बुर्जुग महिला के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल

रणवीर सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म से रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक उनके 40वें जन्मदिन के अवसर पर यानी 06 जुलाई को रिलीज किया गया था।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स की लिस्ट में गिने जाते हैं। अपने फिल्मी करियर में रणवीर ने कई हिट फिल्में दी हैं। रणवीर न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपने खास अंदाज और हरफनमौला नेचर के लिए जाने जाते हैं। स्टार्स हो, फैंस हो या फिर पैपराजी रणवीर हर किसी से बेहद खास अंदाज में मिलते हैं। इसी बीच रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख नेटिजन्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

रणवीर सिंह ने जीता करोड़ों फैंस का दिल दरअसल, रणवीर सिंह का ये वायरल हो रहा वीडियो बुधवार रात बांद्रा में डबिंग स्टूडियो में अपना डबिंग सेशन पूरा करने के बाद बाहर आने के दौरान का है। इस दौरान रणवीर वहां पर पहले से खड़ी एक उम्रदराज महिला फैन के पैर छूते और उनसे काफी गर्मजोशी से मिलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है रणवीर इस दौरान महिला को पूरा सम्मान दिया। उन्होंने महिला के साथ कुछ कीमती पल बिताए और जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूमा। इसके बाद एक्टर अपनी कार में बैठकर रवाना हो जाते हैं। उनका यह अंदाज देख फैंस तारीफ कर रहे हैं।

'संस्कार इसे ही कहते हैं' रणवीर सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'इसे कहते हैं असली स्टार।' एक लिखता है, 'इनके माता-पिता ने बहुत अच्छी परवरिश दी है। उन्हें भी गर्व होगा।' एक ने कहा, 'संस्कार इसे ही कहते हैं।'