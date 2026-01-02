Hindustan Hindi News
Ranveer Singh Top 10 Movies Box Office Collection and IMDb Rating Dhurandhar at top
रणवीर सिंह की टॉप 10 फिल्मों की IMDb Rating, किसी को मिली 2.8 तो कोई 8.6 पर, जानें धुरंधर की रेटिंग

रणवीर सिंह की टॉप 10 फिल्मों की IMDb Rating, किसी को मिली 2.8 तो कोई 8.6 पर, जानें धुरंधर की रेटिंग

संक्षेप:

Dhurandhar IMDb Rating: आइए आपको बताते हैं कि रणवीर सिंह की टॉप 10 फिल्में कौन-सी हैं, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस किया है और उनकी IMDb रेटिंग कितनी है।

Jan 02, 2026 02:15 pm IST
रणवीर सिंह अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से 740 करोड़ की कमाई कर डाली है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1141 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। हालांकि आप ये नहीं जानते हैं कि ‘धुरंधर’ को IMDb पर कितनी रेटिंग मिली है। आइए हम आपको ‘धुरंधर’ और रणवीर सिंह की टॉप 10 फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग बताते हैं।

रणवीर सिंह की टॉप 10 फिल्में

  1. धुरंधर
  2. पद्मावत
  3. सिम्बा
  4. बाजीराव मस्तानी
  5. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
  6. गली बॉय
  7. गोलियों की रासलीला राम-लीला
  8. 83
  9. गुंडे
  10. दिल धड़कने दो
10. दिल धड़कने दो

इस फिल्म ने दसवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है और इसने 76.88 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

9. गुंडे

अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 2.8 है। इस फिल्म ने 78.60 करोड़ रुपये कमाए थे।

83

8. 83

रणवीर सिंह की ये फिल्म काेरोनाकाल में रिलीज हुई थी। ये फिल्म 109.02 करोड़ रुपये कमाने के बाद भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

7. गोलियों की रासलीला राम-लीला

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म ने 116.33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ये फिल्म सातवें नंबर पर है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।

गली बॉय

6. गली बॉय

छठवें नंबर पर ‘गली बॉय’ है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है और इसने 140.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

5. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

6.5 आईएमडीबी रेटिंग वाली इस फिल्म ने 153.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

बाजीराव मस्तानी&nbsp;

4. बाजीराव मस्तानी

दीपिका और रणवीर सिंह की ये फिल्म चौथे नंबर पर है। इस फिल्म ने 184.2 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

3. सिम्बा

नंबर 3 पर ‘सिम्बा’ ने अपनी जगह बनाई है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसने 240.31 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है।

पद्मावत

2. पद्मावत

नंबर 2 पर ‘पद्मावत’ है। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से 302.15 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।

1. धुरंधर

‘धुरंधर’ ने 29 दिनों में 740.18 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। रणवीर सिंह की टॉप-10 फिल्मों में ये फिल्म नंबर 1 पर है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

