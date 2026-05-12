धुरंधर के बाद अब रणवीर सिंह बनेंगे भगवान शिव, खुद फिल्म बनाने का है प्लान
रणवीर सिंह जो धुरंधर की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। उनको लेकर खबर आ रही है कि वह द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में नजर आएंगे। फिल्म में रणवीर, भगवान शिव का किरदार निभा सकते हैं।
रणवीर सिंह धुरंधर के बाद से छाए हुए हैं। रणवीर की पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप जा रही थीं, लेकिन धुरंधर के बाद से उनका करियर ग्राफ काफी ऊपर चला गया है। इस बीच अब खबर आ रही है कि रणवीर सिंह, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को रणवीर के प्रोडक्शन बैनर के तहत ही प्रोड्यूस किया जाएगा। यह एक बड़ी ट्रायलॉजी माइथोलॉजिकल फिल्म होगी।
भगवान शिव का किरदार निभा सकते हैं रणवीर
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर, फिल्म में भगवान शिव का किरदार निभा सकते हैं। यह ऑथर अमिश त्रिपाठी की बुक पर आधारित है। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पॉपुलर शिवा ट्रायलॉजी की पहली बुक है और इसमें भगवान शिव को एक ऐसे वीर व्यक्तित्व के रूप में बताया है जो एक प्राचीन सभ्यता के भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं।
ऐसा कहा जा रहा है कि रणवीर ने इसके राइट्स ले लिए हैं, लेकिन उस अमाउंस के बारे में पता नहीं चल पाया है।
फिल्म की कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई
अभी फिल्म की कास्ट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन टीम स्क्रीनप्ले में काम कर रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के प्रोडक्शन का काम साल 2028 से शुरू हो सकता है।
अक्षय को राइट्स ना खरीदने का है अफसोस
अक्षय कुमार जिन्होने अमिश त्रिपाठी की बुक का कवर लॉन्च किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा आई थई तो उन्हें इसके राइट्स खरीदने को कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अक्षय ने कहा था कि जब मैंने कवर देखा था बुक का तो मुझे लगा नहीं था कि मैं भगवान शिव का किरदार निभा सकता हूं। लेकिन करण जौहर ने जब मुझे बाद में स्टोरी बताई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये मिस कर दिया तो इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी है- किताबें पढ़नी चाहिए।
धुरंधर और धुरंधर 2 का कमाल
बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और धुरंधर 2 इसी साल 19 मार्च को। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पंदौर भी थे। धुरंधर ने 1307 करोड़ कमाए हैं वर्ल़्वाइड और सीक्वल ने अभी तक 1,794.65 करोड़ कमा लिए हैं।
रणवीर सिंह ने फिल्म में इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है जो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकवाद को खत्म करता है।
आदित्य-रणवीर दोबारा करेंगे साथ काम
वैसे खबर यह भी आ रही है कि रणवीर, आदित्य धर के साथ एक और फिल्म में काम कर सकते हैं। इसे आदित्य और ग्रैंड लेवल पर बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी आदित्य और ना तो रणवीर ने इस पर कुछ कन्फर्म किया है। लेकिन फैंस चाहते हैं कि दोनों एक बार फिर साथ काम करें और एक नया धमाका करें।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।