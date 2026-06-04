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रणवीर सिंह बनेंगे ललित मोदी? बायोपिक पर चल रहा है काम, पूर्व IPL चेयरमैन बोले- धुरंधर में उन्होंने जो किया...

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह इन दिनों डॉन 3 विवाद को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस विवाद के बीच आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने बताया रणवीर सिंह दो साल पहले उनसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो उनकी बायोपिक में उनका रोल प्ले करना चाहेंगे। 

रणवीर सिंह बनेंगे ललित मोदी? बायोपिक पर चल रहा है काम, पूर्व IPL चेयरमैन बोले- धुरंधर में उन्होंने जो किया...

पहले धुरंधर, अब डॉन 3 को लेकर चर्चा में बने हुए रणवीर सिंह को लेकर आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने एक बात बताई है। उन्होंने बताया है कि रणवीर सिंह ने दो साल पहले लंदन में उनसे मुलाकात की थी। रणवीर सिंह ने ललित मोदी के सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो उनकी बायपोकि में उनका रोल प्ले करना चाहेंगे। ललित मोदी ने कहा कि उनकी बायोपिक पर काम चल रहा है।

ललित मोदी का रोल करना चाहते थे रणवीर सिंह

ANI से खास बातचीत में ललित मोदी ने कहा कि करीब दो साल पहले रणवीर सिंह ने लंदन में उनसे मुलाकात की थी। रणवीर ने कहा था कि वो उनकी बायोपिक में उनका किरदार प्ले करना चाहेंगे। इसी बातचीत के दौरान ललित मोदी ने रणवीर सिंह के काम की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह ने जो धुरंधर में काम किया है, वो शानदार है।

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बायोपिक की स्क्रिप्ट का काम चल रहा है

ललित मोदी ने कंफर्म किया कि उनपर एक बायोपिक बन रही है। उन्होंने कहा, “बायोपिक पर काम चल रहा है। अभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मैं 100 इंटरव्यूज के लिए बैठ चुका हूं...स्नेहा रजानी के अंडर पूरी एक टीम काम कर रही है...लेकिन वो अभी कहानी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।”

ललित मोदी से पूछा गया कि उनकी बायोपिक में कौन उनका रोल प्ले करेगा? इसपर ललित मोदी ने कहा कि रणवीर सिंह ने इस सिलसिले में दो साल पहले उनसे मुलाकात की थी और मेरा रोल प्ले करने में दिलचस्पी जाहिर की थी।

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दो साल पहले ललित मोदी से रणवीर ने की थी मुलाकात

ललित मोदी ने कहा, “रणवीर मेरा रोल प्ले करना चाहते हैं। वो मुझसे मिले थे। मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरा रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर अब उनके पास टाइम है तो, अब वो बड़े हो गए हैं। मैं रणवीर को जानता नहीं था। मैं दीपिका को बहुत अच्छे से जानता था। मैं रणवीर से पहले कभी मिला नहीं था। एक दिन, मुझे फोन आया कि रणवीर आपसे मिलना चाहते हैं। और वो कुछ साल पहले मुझसे मिलने लंदन आए थे। दो साल पहले।”

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ललित ने की धुरंधर में रणवीर के काम की तारीफ

पूर्व आईपीएल चेयरमैन ने कहा कि अब उन्हें नहीं पता कि रणवीर उनका रोल प्ले करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन दो साल पहले रणवीर ने खुद उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, "उन्होंने कहा था कि अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा रोल है जो वो निभाना चाहेंगे, वो होगा कमिश्नर के तौर पर ललित मोदी। मैंने उनसे नहीं पूछा था। मुझे लगता है वो महान हैं। बिना किसी शक, वो शानदार हैं। और उन्होंने जो धुरंधर में किया वो शानदार है। अब वो मेरा रोल करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन दो साल पहले, हम इसी घर में बैठे थे, और हमने उनके रोल प्ले करने को लेकर बात की थी...लेकिन अभी हम उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। काफी काम है।"

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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