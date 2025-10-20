Hindustan Hindi News
अल्लू अर्जुन-दीपिका की फिल्म में वो होगा जो अब तक नहीं देखा गया, रणवीर बोले-कुछ एक्सपीरियंस से परे बन रहा है

अल्लू अर्जुन-दीपिका की फिल्म में वो होगा जो अब तक नहीं देखा गया, रणवीर बोले-कुछ एक्सपीरियंस से परे बन रहा है

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल में अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण और अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म के बारे में बड़ी जानकारी शेयर की है। एक्टर ने बताया ये कुछ अलग ही बन रही है। 

Mon, 20 Oct 2025 11:46 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
पुष्पा 2: द रूल के बाद अब साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। इस बार उनके साथ नजर आएंगी बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण। दोनों सितारे फिल्ममेकर एटली की आने वाली फिल्म AA22 x A6 में एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, वहीं अब इस प्रोजेक्ट को लेकर रणवीर सिंह ने जानकारी शेयर की है।

दीपिका की फिल्म एक्सपीरियंस से परे

हाल ही में एक एड लॉन्च इवेंट में रणवीर सिंह ने एटली की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने बताया कि जब एटली ने फिल्म मर्सल बनाई थी, तभी उन्होंने उन्हें मैसेज किया था कि “सर, आपको मुंबई आना चाहिए, हमें साथ काम करना चाहिए।” रणवीर ने कहा कि एटली की नई फिल्म AA22 x A6 कुछ ऐसी है जैसी इंडियन सिनेमा ने अब तक नहीं देखी। उन्होंने बताया, “मैं अपनी पत्नी दीपिका के शूट पर गया था, और यकीन मानिए, जो एटली बना रहे हैं वो कुछ बिल्कुल नया, एक्सपीरियंस से परे है।”

चैलेंजिंग प्रोजेक्ट

वहीं एटली ने खुद एक एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ये फिल्म बहुत नई, दिलचस्प और शानदार” होगी। उन्होंने बताया था कि इस फिल्म पर हॉलीवुड के टेक्निशियंस भी काम कर रहे हैं और उनके मुताबिक भी ये प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग और बड़े लेवल का है।

एक्शन में नजर आएंगी दीपिका

सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही ये फिल्म अल्लू अर्जुन के 43वें बर्थडे पर ऑफिशियली अनाउंस की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक AA22 x A6 एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसमें दीपिका एक एक्शन-पैक्ड अवतार में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग फिलहाल चल रही है और मेकर्स इसे इंडियन सिनेमा की विजुअल ट्रीट बनाने की तैयारी में हैं।

