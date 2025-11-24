उदयपुर में शुरू हुई थी दीपिका और रणवीर सिंह की लव स्टोरी, एक्टर ने बेटी दुआ के बारे में की ये बात
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल में दीपिका पादुकोण के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया कि उदयपुर में वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी।
बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लंबे समय से ऑडियंस पसंद करती आ रही है। दोनों ने साथ में कई शानदार फिल्में की और ऑडियंस को एंटरटेन किया। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और आज कपल एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स हैं। अब हाल में रणवीर ने बताया कि उनकी लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म राम लीला के सेट पर शुरू हुई थी। उस समय उदयपुर में फिल्म का सेट लगा हुआ था और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे।
उदयपुर में शुरू हुआ प्यार का सिलसिला
उदयपुर में हो रही ग्रैंड शादी के दौरान रणवीर को अपनी लव स्टोरी याद आ गई। उन्होंने कहा, "मैं आपको बताना चाहता हूं, उदयपुर लव स्टोरीज के लिए लकी चार्म जैसा है। मैंने यहां 'राम-लीला' नाम की एक फिल्म की शूटिंग की थी। यह उन दिनों की बात है, और मैं आपकी भाभी के साथ काम कर रहा था। और यह 'राम लीला' के लंबे उदयपुर शेड्यूल में ही था कि हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। तब से लेकर अब तक 13 साल का साथ है, शादी के सात साल हो गए हैं, और एक प्यारी सी बेटी हुई है। तो आप समझे? उदयपुर लव स्टोरीज के लिए बहुत-बहुत लकी है।"एक्टर बेटी दुआ के करीब हैं।
बता दें, दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2013-2014 के दौरान हुई थी। दोनों ने करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2018 में इटली जाकर शादी कर ली थी। शादी के करीब 7 साल बाद दोनों की एक प्यारी बेटी दुआ हुई। हाल में एक्टर्स ने बेटी दुआ की पहली झलक अपने फैंस को दिखाई थी।
