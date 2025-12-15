Hindustan Hindi News
दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट की मांग के बीच रणवीर सिंह का पुराना वीडियो वायरल, बोले-थोड़ी और शूटिंग कर लो

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल में 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के चलते खबरों में बनी हुई थीं। अब रणवीर सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 8 घंटे से ज्यादा काम करने को बुराई नहीं मान रहे हैं। पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है।

Dec 15, 2025 05:55 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पिछले दिनों 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर खबरों में बनी हुई थीं। खबर सामने आई थी कि दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट और अन्य मांगों की वजह से उन्होंने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट छोड़ दी थी। अब इस बीच रणवीर सिंह का एक पुराना वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक्टर 8 घंटे शिफ्ट के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। रणवीर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर 8 घंटे में वो काम नहीं बन रहा तो कुछ और घंटे दे कर उस काम को पूरा कर लेना चाहिए।

8 घंटे की शिफ्ट के खिलाफ रणवीर

धुरंधर क सफलता के बीच रणवीर सिंह का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में एक्टर कहते हैं, “कई बार लोग कहते हैं कि तुम सबको बिगाड़ रहे हो। 8 घंटे की शिफ्ट में तुम 10–12 घंटे शूट कर लेते हो, फिर हमें भी वही करना पड़ता है। अगर 8 घंटे में वो चीज नहीं बनती जो हम चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी और शूटिंग कर लो। मैं इसे लेन-देन की तरह नहीं देखता।” रणवीर का ये बयान दीपिका के 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के आगे उलट नजर आ रहा है। एक तरफ दीपिका काम के घंटों को कम करने की मांग कर रही हैं। वहीं रणवीर सिंह को 8 घंटे से ज्यादा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके मुताबिक ऐसा होना चाहिए। एक्टर पति-पत्नी की अलग सोच सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। यूजर्स ने इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है।

सोशल मीडिया रिएक्शन

इस इंटरव्यू को करने वाले पत्रकार फरीदून शहरयार ने कमेंट करते हुए कहा कि रणवीर के साथ उनका इंटरव्यू 3 साल पुराना है। इससे रणवीर, दीपिका और उनकी हाल में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर का कोई कनेक्शन नहीं है। यहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक ही घर में दो अलग लोग रहते हैं शायद, दोनों की सोच इतनी अलग है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि दोनों आपस में बात नहीं करते शायद। यहीं एक यूजर ने दोनों का समर्थन करते हुए लिखा है कि ये इंटरव्यू पुराना है। उस समय स्थिति अलग रही होगी। अब दीपिका एक मां हैं और उन्हें बच्चे को समय देने की जरूरत है।

आने वाली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर अपनी फिल्म धुरंधर से छाए हुए हैं। फिल्म में उनके काम को पसंद किया जा रहा है। वहीं दीपिका भी अ मैटरनिटी ब्रेक से वापसी कर चुकी हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग की शूटिंग की है।

