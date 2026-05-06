शूटिंग में बिजी दीपिका पादुकोण, घर पर बेटी को संभाल रहे रणवीर, पिता बनने के बाद आए ये बदलाव
Ranveer Singh: फिल्म धुरंधर-2 की सक्सेस के बाद अब जहां दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं रणवीर सिंह घर पर रहकर बेटी दुआ का ख्याल रख रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों काम छोड़कर एक अच्छे पति और पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं! खबर है कि दीपिका पादुकोण अभी केपटाउन में अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं, ऐसे में रणवीर सिंह घर पर रहकर अपनी बेटी दुआ पादुकोण का ध्यान रख रहे हैं। ये खबरें उस वक्त आई हैं जब रणवीर सिंह बीते कुछ वक्त से लाइमलाइट से दूर हो गए हैं। रणवीर सिंह की बेटी दुआ पादुकोण उनके लिए लकी चार्म साबित हुई हैं। रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर-2' ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं।
घर पर बेटी को संभाल रहे हैं रणवीर
द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एक वेंडर को कोट करते हुए बताया, 'रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हुए देखना अच्छा लगता है। दीपिका पादुकोण अभी साउथ अफ्रीका में अपनी फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं धुरंधर-2 की सक्सेस के बाद 'प्रलय' पर काम करने के बावजूद रणवीर सिंह अपनी बेटी दुआ के साथ वक्त बिता रहे हैं। जब वह (दीपिका पादुकोण) शूटिंग कर रही होती हैं तब रणवीर बेटी का ध्यान रखते हैं।'
पिता बनने के बाद आए कई बदलाव
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि रणवीर सिंह एक पिता और पति के तौर पर सक्रिय रूप से मौजूद हैं और हर काम में शामिल हैं। दुआ उनके लिए लकी चार्म साबित हुई हैं और उसके जन्म के बाद रणवीर ने लाइमलाइट से दूरी बनाने का फैसला किया है। रणवीर सिंह के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि पिता बनने के बाद रणवीर सिंह में और उनकी प्राथमिकताओं में कई बदलाव आए हैं। एक्टर अपनी फिल्म (धुरंधर) की शूटिंग के दौरान भी वह वक्त निकालकर अपने परिवार के पास लौट आते थे।
वर्क फ्रंट पर क्या कर रहे दीपिका-रणवीर?
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जहां दीपिका पादुकोण अभी शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह धुरंधर-2 के बाद अब 'प्रलय' पर काम शुरू करेंगे। पहले उनके फिल्म डॉन-3 में नजर आने की बात कही जा रही थी, लेकिन रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में क्रिएटिव डिफरेंस आने की वजह से बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मशीन कहे जाने वाले रणवीर सिंह ने यह फिल्म छोड़ दी। अब वह फिल्म प्रलय में धमाकेदार अवतार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी और अन्य डिटेल्स का दर्शकों को इंतजार है।
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