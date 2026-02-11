Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanveer Singh security tightened at Mumbai house after actor receives threat
पुलिस ने बढ़ाई रणवीर सिंह की सिक्योरिटी, पूरे वक्त घर में मौजूद रहेंगे हथियारबंद गार्ड्स

पुलिस ने बढ़ाई रणवीर सिंह की सिक्योरिटी, पूरे वक्त घर में मौजूद रहेंगे हथियारबंद गार्ड्स

संक्षेप:

Ranveer Singh House Security: रणवीर सिंह को मिले धमकीभरे वॉयस नोट के बाद अब मुंबई पुलिस ने उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। रणवीर सिंह के घर के परिसर में पूरे वक्त 6 हथियारबंद और एक वर्दीधारी पुलिसवाला मौजूद रहेगा।

Feb 11, 2026 11:40 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को अज्ञात सूत्रों से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके बांद्रा स्थित घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर यह जानकारी जंगल की आग की तरह फैल गई और इस न्यूज के वायरल होते ही फिल्म इंडस्ट्री और रणवीर के फैंस में चिंता की लहर है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्टर के घर के बाहर पहरा और निगरानी बढ़ा दी है। इससे पहले सुपरस्टार सलमान खान जैसे स्टार्स को अलग-अलग वजहों से धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन रणवीर सिंह के मामले में यह पहली बार है कि जब उन्हें इस तरह धमकाया गया है।

मुंबई पुलिस ने बढ़ाई रणवीर की सुरक्षा

पुलिस के मुताबिक रणवीर सिंह को यह धमकी एक वॉयस नोट के जरिए मिली है। इसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और एक्टर को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई है। जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, बांद्रा पुलिस की एक टीम तुरंत उनके घर पहुंची और हालात का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक लेटर के मुताबिक अब रणवीर सिंह के घर के परिसर में 6 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी और 1 वर्दीधारी जवान पूरे वक्त मौजूद रहेगा। गार्ड्स को बढ़ाया गया है और कुछ पुलिसकर्मी पूरे वक्त रणवीर के घर के बाहर मौजूद रहेंगे।

Ranveer Singh

अब ट्रैकिंग में जुटी हुई है मुंबई पुलिस

मुंबई पुलिस ने इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस की साइबर सेल टीम की जांच का मुख्य फोकस उस मोबाइल नंबर या प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना है, जिससे यह वॉइस नोट भेजा गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस धमकी के पीछे किसी गिरोह का हाथ है या यह किसी की शरारत है। साथ ही धमकी देने की वजह को लेकर भी लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है।

रणवीर के परिवार में फिक्र का माहौल

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड स्टार्स को धमकियां मिलने का सिलसिला काफी बढ़ गया है। इससे पहले सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स को भी सुरक्षा कारणों से कड़ी पुलिस सुरक्षा दी जा चुकी है। रणवीर सिंह को मिली इस धमकी ने एक बार फिर पुलिस और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे स्टार्स के कान खड़े कर दिए हैं। रणवीर सिंह या उनके परिवार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन परिवार के करीबी लोग काफी इसे लेकर फिक्रमंद बताए जा रहे हैं।

