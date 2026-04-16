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रणवीर सिंह वर्कआउट करने के बाद सुनते थे ओम का जाप, करणदीप ने शेयर किया उनका पूरा रूटीन

Apr 16, 2026 12:03 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ धूम मचा रही है। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसी बीच ये रिवील किया गया है कि रणवीर सेट पर खुद को शांत कैसे रखते थे।

रणवीर सिंह वर्कआउट करने के बाद सुनते थे ओम का जाप, करणदीप ने शेयर किया उनका पूरा रूटीन

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर 10 रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब भी डटी हुई है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,099.72 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1,733.20 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसी बीच, ‘धुरंधर’ और 'धुरंधर द रिवेंज' में रणवीर सिंह का लुक बदलने वाले प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने बताया कि रणवीर का सेट पर क्या रूटीन हुआ करता था।

मेकअप कराते वक्त मेडिटेशन करते थे रणवीर

​करणदीप ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बताया, 'रणवीर बहुत शांत और फोकस्ड एक्टर हैं। वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए वह अपने दिन की शुरुआत ओम के जाप से करते थे। वर्कआउट के बाद जब वो आते थे तब ओम का जाप चला देते थे। उन्होंने कभी भी मेकअप के समय नखरे नहीं दिखाए। जब उन्हें लगता था कि मेकअप में लंबा समय लगने वाला है तो वह उस दौरान मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे और हमारा काम हम पर छोड़ देते थे।

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करणदीप का रणवीर के लिए पोस्ट

‘धुरंधर 2’ की रिलीज के बाद करणदीप ने रणवीर के साथ फोटो शेयर की थी और लिखा था, ‘मुझे अभी भी याद है आप सेट पर सबसे कहते थे, अपने काम पर फोकस करो…क्योंकि ये मजाक नहीं चल रहा है। और आज आपको डेडिकेशन पूरी दुनिया को दिख रहा है। मैंने आपसे बहुत कुछ सिखा है। आपने मेकअप के बाद हमसे कहा था, तुम लोगों को नहीं पता हमने क्या क्रिएट किया है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि हमने क्या क्रिएट किया है।’

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कैसी है ‘धुरंधर 2’?

लाइव हिन्दुस्तान ने ‘धुरंधर 2’ को 5 में से 3.5 रेटिंग दी है। ‘धुरंधर 2’ का पहला हाफ बहुत लंबा है। वहीं सारे ट्विस्ट दूसरे हाफ में आए हैं। ‘धुरंधर’ की कहानी जितनी अच्छे तरीके से लिखी गई थी उतनी अच्छी ‘धुरंधर 2’ की कहानी नहीं बुनी गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ‘धुरंधर 2’ का खराब था। गाने अच्छे चुने थे, लेकिन कहीं-कहीं उनका इस्तेमाल गलत जगह किया गया था।

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‘धुरंधर 2’ के आगे ‘पुष्पा 2’ बनी चुनौती

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ के आगे अब बस ‘पुष्पा 2’ है। ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1099.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ‘पुष्पा 2’ को मात देने के लिए अभी इसे 134.37 करोड़ रुपये कमाने होंगे। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वहां ‘धुरंधर 2’ को ‘पुष्पा 2’ को मात देने के लिए 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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