Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रणवीर सिंह ने किया अनाउंस, लिखा- हो जाइए तैयार, बताया कब और कितने बजे आएगा ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर

Mar 06, 2026 11:18 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dhurandhar 2 Trailer Time and Date: रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर ‘धुरंधर 2’ का पोस्टर शेयर कर अपने फैंस को बताया है कि फिल्म का ट्रेलर कल यानी 7 मार्च को आएगा।

रणवीर सिंह ने किया अनाउंस, लिखा- हो जाइए तैयार, बताया कब और कितने बजे आएगा ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर

मार्च 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज होगा। रणवीर सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ये अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी इस अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर शनिवार को कितने बजे लॉन्च होगा। बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 19 मार्च को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

कितने बजे आएगा ट्रेलर?

रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर 2’ का पाेस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘हो जाइए तैयार, ट्रेलर 7 मार्च को सुबह 11:01 बजे लॉन्च होगा। वहीं धुरंधर 2 19 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज हो रही है।’

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 VS टॉक्सिक: बुक माय शो पर कौन आगे? जानें ज्यादा इंट्रेस्ट का मतलब

‘धुरंधर 2’ की एडवांस बुकिंग

वेंकी बॉक्स ऑफिस के ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ के 472 जगहों पर 14,399 टिकट्स और 744 शो पहले बिक गए हैं। ओपनिंग डे (पहले दिन) के लिए शुरू हुई एडवांस बुकिंग से फिल्म 330 हजार डॉलर कमा लिए है। वहीं ‘धुरंधर 1’ की बात करें तो पार्ट 1 ने रिलीज के बाद अमेरिका में ओपनिंग डे पर 317 हजार डॉलर की कमाई की थी। मतलब अभी ‘धुरंधर 2’ रिलीज भी नहीं हुई है और ‘धुरंधर 1’ से आगे निकल गई है।

ये भी पढ़ें:टॉक्सिक और धुरंधर 2 का क्लैश टला, पोस्टपोन हुई फिल्म की रिलीज

ईरान-अमेरिका युद्ध का मिला ‘धुरंधर 2’ को फायदा

साउथ सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज पोस्टपोन कर दी है। यश ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने ये फैसला मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से लिया है। बता दें, ‘टॉक्सिक’ भी ‘धुरंधर 2’ के साथ 19 मार्च के ही दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी। तो अब ‘टॉक्सिक’ के पोस्टपोन होने से ‘धुरंधर 2’ को सोलो रिलीज मिल गई है। ऐसे में ‘धुंरधर 2’ के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के संभावना बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें:टॉक्सिक और मिडिल ईस्ट क्राइसिस का क्या रिश्ता, इसकी वजह से रिलीज क्यों टली?

कितने मिनट की होगी फिल्म?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ तीन घंट 55 मिनट की है। मतलब आपको चार घंटे के लिए सिनेमाघरों में बैठना पड़ेगा।

सार

1.कब आएगा ट्रेलर? - 7 मार्च
2. कितने बजे आएगा ट्रेलर? - सुबह 11.01 बजे
3. कितनी लंबी है फिल्म? - 3 घंटे 55 मिनट
4. फिल्म कब रिलीज हो रही है? - 19 मार्च

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Dhurandhar 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।