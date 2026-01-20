रणवीर सिंह की मम्मी ने हाथ पर लिखवाया पोती दुआ का नाम, तस्वीर वायरल, यूजर्स बोले-कूल दादी

संक्षेप: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ अपनी दादी अंजू के भी बहुत करीब है। इसलिए अंजू ने अपनी पोती का नाम मेहंदी से हाथ पर लिख कर पोज दिया है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो गई है और ऑडियंस पसंद कर रही है।

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पेरेंट्स बनने के बाद बेटी दुआ के साथ समय बिता रहे हैं। बेटी दुआ ना सिर्फ स्टार कपल की चाहिती है बल्कि दादा-दादी और नाना-नानी से भी उन्हें खूब प्यार मिलता है। अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रणवीर की मां अंजू सिंह के हाथों पर पोती दुआ का नाम मेहंदी से लिखा गया है। अंजू अपनी पोती से कितना प्यार करती हैं ये इस प्यारी तस्वीर से जाहिर हो रहा है।

दुआ का नाम हाथों पर सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की मां की ये तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में उन्हें पीले रंग के सूट और दुपट्टे के साथ देखा जा सकता है। तस्वीर में अंजू अपना मेहंदी लगा हुआ हाथ दिखा रही हैं। मेहंदी से पोती दुआ का नाम लिखा गया है। सोशल मीडिया यूजर्स तारीफ कर रहे हैं।

यूजर्स रिएक्शन एक यूजर ने लिखा, कितनी प्यारी दादी है, एक अन्य यूजर ने लिखा-दुआ की और फोटो शेयर करो, एक यूजर ने बताया कि दुआ कितनी भाग्यशाली हैं उन्हें इतना प्यार मिल रहा है।एक यूजर ने लिखा- दुआ की दादी सबसे कूल है, एक और यूजर ने लिखा-कितनी प्यारी दादी है।

पोती के नाम दिए अपने बाल बता दें, दुआ के तीसरे महीने पर अंजू ने पोती के नाम पर अपने बाल दान कर दिए थे। वहीं अब पोती का नाम अपने हाथ पर फ्लॉन्ट कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब दीपिका काम पर जाती हैं तो उनकी गैरमौजूदगी में दादी ही दुआ की जिम्मेदारी संभालती होंगी। हालांकि, इस बारे में एक्टर्स ने कभी कुछ नहीं कहा।