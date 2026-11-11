रणवीर सिंह के नाना डॉ राम हिंगोरानी का 96 की उम्र में निधन, लक्ष्मी पूजा के दौरान ली आखिरी सांस
रणवीर सिंह के नाना डॉक्टर राम हिंगोरानी का निधन हो गया है। एक्टर अपने नाना के बेहद करीब थे। दिवाली वाले दिन परिवार को ये दुख की खबर मिली। एक्टर की ममेरी बहन ने पोस्ट शेयर किया है।
रणवीर सिंह और उनके परिवार के लिए इस दिवाली दुख की खबर मिली थी। एक्टर के नाना डॉक्टर राम हिंगोरानी ने दिवाली वाले दिन ही 96 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। दिवाली के दिन जिस वक्त परिवार के सदस्य लक्ष्मी पूजा कर रहे थे उसी वक्त एक्टर के नाना ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात की जानकारी रणवीर की ममेरी बहन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी दी है।
रणवीर के नाना का निधन
रणवीर की ममेरी बहन सौम्या हिंगोरानी ने अपने दादू के साथ की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए उनके निधन की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, '96 साल की उम्र। यह एक शानदार जीवन था, शोक मानाने के बजे जश्न मनाया जाना चाहिए। मेरे दादू डॉक्टर राम, दिवाली के दिन शांति से हमें छोड़कर मेरी दादी के पास चले गए। इसके लिए दिवाली से बेहतर समय नहीं हो सकता था। दिन का सबसे खास पल, लक्ष्मी पूजा के दौरान वो चले गए।मुझे यकीन है कि वो दोनों कुर्सियों पर बैठकर विस्की की चुस्की ले रहे होंगे और हमें एक साथ देखकर खुश हो रहे होंगे। दुनिया के सबसे अच्छे दादू होने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आइसक्रीम का एक स्कूप बचाकर रखना। हरि ओम’।
अपने नाना के करीब थे रणवीर
रणवीर अपने नाना के बहुत करीब रहे हैं। कई बार एक्टर ने अपने नाना के साथ उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं। कई बार उनके साथ डांसिंग वीडियो शेयर करते थे तो कई मौकों पर उन्होंने अपने नाना के बारे में बात की है। रणवीर ने अपने नाना को जन्मदिन की बधाई देते हुए भी पोस्ट शेयर किया था।
नानी के नाम किया था अपना जीता हुआ अवॉर्ड
रणवीर की नानी साल 2018 में चल बसी थीं। एक्टर ने एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान उन्होंने फिल्म पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीता था। एक्टर ने ये अवॉर्ड अपनी नानी के नाम कर दिया था। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि इस साल मैंने अपनी नानी को खो दिया है। एक्टर ने जब अपनी नानी से आखिरी बार बात की थी तो वो उनका गाना 'खली बली' देख रही थीं। इसके कुछ ही देर बाद वो दुनिया से चली गई। एक्टर ने बताया तह कि ये वो आखिरी चीज थी जो उन्होंने दुनिया छोड़ने से पहले की थी।
रणवीर सिंह फिल्म प्रलय से करेंगे धमाका
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह ने इस साल धुरंधर और धुरंधर 2 से धमाका किया था। उनकी फिल्मों ने कलेक्शन ने हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल दिया। अब आने वाले दिनों में एक्टर प्रलय नाम की फिल्म में दिखेंगे। कुछ समय पहले ही एक्टर ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। हाल में दूसरी बेटी के जन्म के दौरान एक्टर ने पैटरनिटी ब्रेक लिया था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक्टर अगले साल से फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म की रिलीज को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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