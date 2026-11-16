'प्रलय' से लीक हुईं रणवीर सिंह की नई तस्वीरें, कहानी के बारे में मिल रहा है यह हिंट
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्रलय से कुछ ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हुई हैं।
'धुरंधर' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुके रणवीर सिंह की अगली फिल्म का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ जहां डॉन-3 को लेकर फैंस को निराशा हाथ लगी, वहीं दूसरी तरफ 'प्रलय' के जरिए ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। माहौल अभी से सेट होना शुरू हो गया है और सोशल मीडिया पर आ रही लीक्ड तस्वीरें लोगों का एक्साइटमेंट कई गुना कर रही हैं। 'प्रलय' से रणवीर सिंह की अब कुछ ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, जिन्हें देखकर शर्तिया आप खुद को इस फिल्म के लिए उत्साहित होने से रोक नहीं पाएंगे।
फिर रफ एंड टफ लुक में रणवीर सिंह
फोटोज देखकर लगता है कि रणवीर सिंह एक बार फिर से काफी हद तक धुरंधर जैसे अवतार में ही दर्शकों को एंटरटेन करने वाले हैं। लीक हुई तस्वीरों में उनका धुरंधर टाइफ रफ एंड टफ लुक साफ देखा जा सकता है। रणवीर सिंह ब्राउन कलर की डेनिम जैकेट पहने नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने चेहरे को एक ब्लू कलर के कपड़े से ढंका हुआ है। रणवीर एक बार फिर बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों वाले लुक में नजर आ रहे हैं, जिससे हिंट मिल रहा है कि एक्शन की कोई कमी नहीं रहने वाली है।
एक्शन सीक्वेंस से भरपूर होगी कहानी
शूटिंग के दौरान ली गई एक अन्य तस्वीर में रणवीर सिंह को थोड़ा एक्शन करते साफ देखा जा सकता है। कैमरा और बाकी क्रू के बीच वह डार्क ब्राउन आउटफिट और हेवी जूतों में एक्शन सीक्वेंस की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। इससे पहले भी रणवीर सिंह की इस फिल्म से तस्वीरें सामने आई थीं। उन तस्वीरों में उन्हें अपनी को-स्टार कल्याणी प्रियदर्शनी के साथ चलते देखा गया था। उनकी पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ था, जिसे संभवतः वह फिल्म में प्रोटेक्ट करते नजर आएंगे।
'एक्सटॉर्शन' जैसी वाइब देगी कहानी?
फैन थ्योरीज की मानें तो रणवीर सिंह की यह फिल्म काफी हद तक एक्सटॉर्शन जैसा वाइब देती नजर आ सकती है। मालूम हो कि उस मूवी में हीरो पूरे वक्त एक बच्चे को बचाने की कोशिश करता नजर आता है। हालांकि असल में यह उससे काफी अलग होगी। यह पोस्ट-अपोकैलिप्टिक जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसके जरिए रणवीर सिंह पहली बार बतौर प्रोड्यूसर अपनी पारी शुरू करने वाले हैं। फिल्म का डायरेक्शन जय मेहता के हाथ में है, जो इससे पहले स्कैम 1992 जैसी कमाल की फिल्म बनाकर लोगों को इंप्रेस कर चुके हैं। बात कहानी की करें तो फिल्म मुंबई के बैकड्रॉप पर बेस्ड होगी, जहां दुनिया के अंत जैसी स्थिति बन गई है और जॉम्बीज के हमले के बीच लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं।
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