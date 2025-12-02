रणवीर सिंह के खिलाफ HJS ने कराई शिकायत दर्ज, देवी चामुंडा को फीमेल घोस्ट कहकर फंसे एक्टर

संक्षेप: Ranveer Singh Kantara Chapter 1: रणवीर सिंह का कांतारा चैप्टर 1 के एक सीन की मिमिक्री करने का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। अब उनके खिलाफ देवी चामुंडा का अपमान करने का मामला दर्ज हो गया है।

साउथ के स्टार एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के एक सीन की मिमिक्री करने को लेकर रणवीर सिंह विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह पर चावुंडी देवी का अपमान करने का आरोप लगा है। रणवीर सिंह गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का हिस्सा थे जहां उन्होंने स्टेज पर कांतारा मूवी का एक सीन एक्ट करके दिखाया और जनता से कहा कि वो ऋषभ शेट्टी से विनती करें कि उन्हें फिल्म के अगले पार्ट में लिया जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रणवीर सिंह ने कीं भावनाएं आहत लेकिन रणवीर सिंह ने जिस तरह देवी वाले सीन को एक्ट किया वो जनता को मिमिक्री कम और उनकी धार्मिक आस्थाओं को आहत करने वाला ज्यादा लगा। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की इस हरकत के लिए काफी निंदा हो रही है और अब PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू जनजागृति समिति (HJS) ने रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक "रणवीर सिंह ने "चामुंडी देवी का अपमानजनक तरीके से वर्णन करके उनका अपमान किया।"

चामुंडी को कहा था फीमेल घोस्ट रणवीर सिंह ने गुलिगा देव की बहन चामुंडी देवी को 'फीमेल घोस्ट' कहा और फिर स्टेज पर ऋषभ शेट्टी के सामने मजाकिया लहजे में फिल्म वाले सीन को मिमिक किया। रणवीर सिंह ने अपनी आंखों को रोल करके और जीभ बाहर निकालकर एक्ट करके बताया कि कैसे फिल्म में इस सीन को किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक HJS के प्रतिनिधि प्रमोड तुयेकर और दिलीप शेटेये ने पणजी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर साहिन को रणवीर के खिलाफ भावनाएं आहत करने की शिकायत दर्ज करवाई है।