Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanveer Singh Kantara Chapter 1 Controversy HJS Files Complaint for Insulting Daiva Mimicry
रणवीर सिंह के खिलाफ HJS ने कराई शिकायत दर्ज, देवी चामुंडा को फीमेल घोस्ट कहकर फंसे एक्टर

रणवीर सिंह के खिलाफ HJS ने कराई शिकायत दर्ज, देवी चामुंडा को फीमेल घोस्ट कहकर फंसे एक्टर

संक्षेप:

Ranveer Singh Kantara Chapter 1: रणवीर सिंह का कांतारा चैप्टर 1 के एक सीन की मिमिक्री करने का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। अब उनके खिलाफ देवी चामुंडा का अपमान करने का मामला दर्ज हो गया है।

Tue, 2 Dec 2025 11:55 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साउथ के स्टार एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के एक सीन की मिमिक्री करने को लेकर रणवीर सिंह विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह पर चावुंडी देवी का अपमान करने का आरोप लगा है। रणवीर सिंह गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का हिस्सा थे जहां उन्होंने स्टेज पर कांतारा मूवी का एक सीन एक्ट करके दिखाया और जनता से कहा कि वो ऋषभ शेट्टी से विनती करें कि उन्हें फिल्म के अगले पार्ट में लिया जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रणवीर सिंह ने कीं भावनाएं आहत

लेकिन रणवीर सिंह ने जिस तरह देवी वाले सीन को एक्ट किया वो जनता को मिमिक्री कम और उनकी धार्मिक आस्थाओं को आहत करने वाला ज्यादा लगा। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की इस हरकत के लिए काफी निंदा हो रही है और अब PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू जनजागृति समिति (HJS) ने रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक "रणवीर सिंह ने "चामुंडी देवी का अपमानजनक तरीके से वर्णन करके उनका अपमान किया।"

चामुंडी को कहा था फीमेल घोस्ट

रणवीर सिंह ने गुलिगा देव की बहन चामुंडी देवी को 'फीमेल घोस्ट' कहा और फिर स्टेज पर ऋषभ शेट्टी के सामने मजाकिया लहजे में फिल्म वाले सीन को मिमिक किया। रणवीर सिंह ने अपनी आंखों को रोल करके और जीभ बाहर निकालकर एक्ट करके बताया कि कैसे फिल्म में इस सीन को किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक HJS के प्रतिनिधि प्रमोड तुयेकर और दिलीप शेटेये ने पणजी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर साहिन को रणवीर के खिलाफ भावनाएं आहत करने की शिकायत दर्ज करवाई है।

जनता के माफी मांगें रणवीर सिंह

हिंदू जनजागृति समिति ने शिकायत में कहा, "चामुंडी दैव को तुलु समुदाय का एक पवित्र कुलदेवता माना जाता है और इस देवता का अपमानजनक चित्रण या वर्णन करना अनादर के समान है। इस तरह की हरकत से जनता में आक्रोश फैल सकता है और शांति भंग हो सकती है।" संस्था ने IFFI के ऑर्गनाइजर्स से एक आचार संहिता बनाने की विनती की है, ताकि आगे से किसी भी इवेंट में देवी-देवताओं का अपमान ना हो। साथ ही रणवीर सिंह ने उनकी इस हरकत के लिए जनता से माफी मांगने की बात कही गई है।

ये भी पढ़ें:BB19: 'मुखौटा पहनकर रहती हैं तान्या', अशनूर ने मालती को बताया- ढोंगी
ये भी पढ़ें:संजय कपूर की प्रॉपर्टी में करोड़ों का घपला? मां रानी ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।