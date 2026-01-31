'धुरंधर 2' के बाद रणवीर सिंह के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, 'नायक' फेम डायरेक्टर शंकर की फिल्म में मिला ये रोल

Hindustan Hindi News
Ranveer Singh join director Shankar dream project Velpari With Vikram Report
संक्षेप:

'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर सिंह को कथित तौर पर साउथ के जाने-माने डायरेक्टर शंकर के महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में कास्ट किया जा रहा है।

Jan 31, 2026 06:08 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के सितारें सातवें आसमान पर हैं। आदित्य धर की फिल्म में 'धुरंधर' में रणवीर ने अपनी की जबरदस्त एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया है। इस फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई ही है। वहीं, एक तरफ जहां रणवीर 'धुरंधर 2' को लेकर खबरों में हैं। वहीं, अब उनके हाथ एक और बड़ी फिल्म हाथ लगी है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो प्रोजेक्ट?

हाथ लगा ये बड़ा प्रोजेक्ट

'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर सिंह को कथित तौर पर साउथ के जाने-माने डायरेक्टर शंकर के महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक प्रोजेक्ट, 'वेलपारी' के लिए कास्ट किया जा रहा है। एस. वेंकटेशन के नॉवेल पर आधारित यह फिल्म प्राचीन तमिल शासक वेल पारी के जीवन की कहानी बताती है। इस फिल्‍म में रणवीर सिंह के साथ ही तमिल सुपरस्टार विक्रम को भी कास्‍ट किए जाने की तैयारी है।

प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए तैयार

हाल ही में मिड डे की रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह 'धुरंधर' के बाद अपने अगले बड़े रोल के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। शंकर, जिन्हें 'गेम चेंजर' में अपने काम के लिए जाना जाता है, अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसका नाम 'वेलपारी' रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के लीड रोल के लिए रणवीर सिंह और तमिल स्टार विक्रम दोनों के नामों पर विचार किया जा रहा है।

फैंस हैं काफी एक्साइटेड

2021 में, रणवीर सिंह और शंकर के 'अन्नियन' पर साथ काम करने की खबरें थीं, लेकिन वह फिल्म नहीं बनी, जिससे यह प्रोजेक्ट फैंस के बीच काफी चर्चा में है। फिलहाल अभी तक स्टार्स और डायरेक्टर की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है; हालांकि, 'वेलपारी' को शंकर का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसका बजट भी काफी बड़ा होने वाला है, जिससे नेटिजन्स के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है।

