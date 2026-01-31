'धुरंधर 2' के बाद रणवीर सिंह के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, 'नायक' फेम डायरेक्टर शंकर की फिल्म में मिला ये रोल

संक्षेप: 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर सिंह को कथित तौर पर साउथ के जाने-माने डायरेक्टर शंकर के महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में कास्ट किया जा रहा है।

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के सितारें सातवें आसमान पर हैं। आदित्य धर की फिल्म में 'धुरंधर' में रणवीर ने अपनी की जबरदस्त एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया है। इस फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई ही है। वहीं, एक तरफ जहां रणवीर 'धुरंधर 2' को लेकर खबरों में हैं। वहीं, अब उनके हाथ एक और बड़ी फिल्म हाथ लगी है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो प्रोजेक्ट?

हाथ लगा ये बड़ा प्रोजेक्ट 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर सिंह को कथित तौर पर साउथ के जाने-माने डायरेक्टर शंकर के महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक प्रोजेक्ट, 'वेलपारी' के लिए कास्ट किया जा रहा है। एस. वेंकटेशन के नॉवेल पर आधारित यह फिल्म प्राचीन तमिल शासक वेल पारी के जीवन की कहानी बताती है। इस फिल्‍म में रणवीर सिंह के साथ ही तमिल सुपरस्टार विक्रम को भी कास्‍ट किए जाने की तैयारी है।

प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए तैयार हाल ही में मिड डे की रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह 'धुरंधर' के बाद अपने अगले बड़े रोल के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। शंकर, जिन्हें 'गेम चेंजर' में अपने काम के लिए जाना जाता है, अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसका नाम 'वेलपारी' रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के लीड रोल के लिए रणवीर सिंह और तमिल स्टार विक्रम दोनों के नामों पर विचार किया जा रहा है।