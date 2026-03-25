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रणवीर सिंह ने शूट के आखिरी दिन दिया सरप्राइज, इस शख्स के लिए छोड़ा हैंड रिटेन लेटर

Mar 25, 2026 07:38 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Ranveer Singh: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में उनकी अदाकारी के साथ-साथ उनके लुक और आउटफिट की भी खूब तारीफ हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके सुपर कूल लुक के पीछे किसका हाथ है?

रणवीर सिंह ने शूट के आखिरी दिन दिया सरप्राइज, इस शख्स के लिए छोड़ा हैंड रिटेन लेटर

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह 'धुरंधर' में अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने 'रफ-एंड-टफ' लुक के लिए भी तारीफें बटोर रहे हैं। रणवीर सिंह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उनके किरदार को इतना प्यार मिलने में उनकी हेयर स्टाइलिस्ट का भी हाथ रहा है, इसीलिए उन्होंने आखिरी दिन अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के लिए एक छोटा सा हैंड रिटेन नोट रख छोड़ा, जिसमें उन्हें अपना प्यार और आभार उसके प्रति जाहिर किया। हेयर स्टाइलिस्ट मुस्कान ने खुद यह नोट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है और साथ ही तस्वीरों के जरिए यह भी दिखाया है कि सेट पर उनका दिन कैसा बीतता है।

धुरंधर के धांसू लुक के पीछे की कड़ी मेहनत

मुस्कान ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उनमें रणवीर सिंह हमजा वाले लुक में नजर आ रहे हैं। लंबे बिखरे बाल, घनी दाढ़ी और डार्क लेयर्ड कपड़े। एक फोटो में मुस्कान शूटिंग के दौरान उनके बालों को बारीकी से सेट करती दिख रही हैं। कमेंट्स में फैंस ने भी मुस्कान की मेहनत को सराहा है, एक यूजर ने लिखा कि वह उन्हें लेह में शूटिंग के दौरान कड़ी मेहनत करते हुए देख चुके हैं। रणवीर का यह लुक फिल्म की हाई-ऑक्टेन एक्शन थीम के हिसाब से तैयार किया गया था, जिसमें मुस्कान का बड़ा रोल रहा।

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रणवीर सिंह ने लिख छोड़ा यह हैंड रिटेन नोट

शूट खत्म होने के बाद रणवीर ने मुस्कान के लिए एक इमोशनल नोट लिखा, जिसे मुस्कान ने अपनी पोस्ट में साझा किया है। यह हैंड रिटेन नोट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस नोट में रणवीर ने लिखा, 'मेरी प्यारी मुस्कान, तुम एक शानदार कलाकार हो। हमारे साथ काम करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। सबसे बढ़कर, तुम एक बेहतरीन इंसान हो, जिसका दिल बड़ा है और एनर्जी पॉजिटिव है। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारे हर सपने पूरे हों और तुम हमेशा ऐसे ही चमकती और मुस्कुराती रहो।' रणवीर ने इस नोट के अंत में 'ऑल माय लव' लिखकर ऑटोग्राफ भी दिया है।

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रणवीर की मुस्कान को किस करते हुए फोटो

नोट के साथ ही एक और फोटो ने फैंस का दिल जीत लिया है, जिसमें रणवीर बड़े प्यार से मुस्कान के माथे पर किस करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों के बीच की प्रोफेशनल बॉन्डिंग और एक-दूसरे के प्रति सम्मान साफ झलक रहा है। फैंस इस पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, 'भाई फिल्म में आपके बाल बहुत शानदार लग रहे थे, हमें खुशी है कि अब हमें पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है।' आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' कमाई के मामले में रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ के आसपास जा पहुंचा है।

Puneet Parashar

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