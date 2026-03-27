छा गई Dhurandhar, अकाउंट्स के एग्जाम में भी हमजा, रहमान पर सवाल; फैंस बाले- धुरंधर पगलू
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का कमाल थिएटर और सोशल मीडिया पर तो चल ही लग रहा है, लेकिन इसका असर एग्जाम पेपर तक पहुंच गया है।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने धमाका मचाया हुआ है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई है और पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। लेकिन इस बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एग्जाम पेपर में धुरंधर के किरदार के बारे में दिखाया है।
क्या हो रहा है वायरल
दरअसल विड्जवर्स यूजरनेम ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एग्जाम पेपर के एक सवाल को शेयर किया है। वायरल पोस्ट में लिखा है धुरंधर इतनी वायरल है, अकाउंट्स वाले सर भी फैन निकले। इस फोटो में अकाउंट का एग्जाम पेपर दिख रहा है। सवाल में पूछा गया है जमील जमाली, एसपी वाहुदर असलम और यालिना जमायली ने फर्म का प्रॉफिट और लॉस बराबरी से शेयर किया है। एसपी बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? वहीं दूसरे पेपर के सेक्शन में लिखा है, रहमान का 5 दिसंबर 2025 को निधन हो गया था।
लोगों के रिएक्शन
इस पर लोगों के बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा, अगर मैं भी साइंस की जगह कॉमर्स स्टूडेंट होता तो जरूर इसका जवाब देता। वहीं एक ने लिखा एग्जामिनर लगता है घुरंघर पगलू है।
ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं कुछ तो हैरान भी हैं।
धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
वहीं धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो गुरुवार को फिल्म ने 49.70 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने डोमेस्टिकली 674.14 करोड़ की कमाई की है। वहीं ग्रॉस 805.32 करोड़ कमाई की।
वर्ल्डवाइड भी कमाल
वहीं ग्लोबली फिल्म का कमाल जारी है। धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 1067.24 करोड़ कमा लिए हैं।
धुरंधर 2 को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन भी हैं।
उस्ताद भगत सिंह को पछाड़ा
इस फिल्म का पवन कल्याण की मूवी उस्ताद भगत सिंह के साथ टक्कर थी। इस टक्कर में धुरंधर 2 ने बाजी मार ली है।
टॉक्सिक से टक्कर कैंसल
वैसे पहले इस मूवी की यश की मूवी टॉक्सिक से टक्कर होने वाली थी, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले मेकर्स ने अनाउंस किया कि मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों की वजह से वे मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं और अब मूवी 4 जून को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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