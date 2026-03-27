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छा गई Dhurandhar, अकाउंट्स के एग्जाम में भी हमजा, रहमान पर सवाल; फैंस बाले- धुरंधर पगलू

Mar 27, 2026 02:07 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का कमाल थिएटर और सोशल मीडिया पर तो चल ही लग रहा है, लेकिन इसका असर एग्जाम पेपर तक पहुंच गया है।

छा गई Dhurandhar, अकाउंट्स के एग्जाम में भी हमजा, रहमान पर सवाल; फैंस बाले- धुरंधर पगलू

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने धमाका मचाया हुआ है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई है और पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। लेकिन इस बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एग्जाम पेपर में धुरंधर के किरदार के बारे में दिखाया है।

क्या हो रहा है वायरल

दरअसल विड्जवर्स यूजरनेम ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एग्जाम पेपर के एक सवाल को शेयर किया है। वायरल पोस्ट में लिखा है धुरंधर इतनी वायरल है, अकाउंट्स वाले सर भी फैन निकले। इस फोटो में अकाउंट का एग्जाम पेपर दिख रहा है। सवाल में पूछा गया है जमील जमाली, एसपी वाहुदर असलम और यालिना जमायली ने फर्म का प्रॉफिट और लॉस बराबरी से शेयर किया है। एसपी बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? वहीं दूसरे पेपर के सेक्शन में लिखा है, रहमान का 5 दिसंबर 2025 को निधन हो गया था।

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लोगों के रिएक्शन

इस पर लोगों के बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा, अगर मैं भी साइंस की जगह कॉमर्स स्टूडेंट होता तो जरूर इसका जवाब देता। वहीं एक ने लिखा एग्जामिनर लगता है घुरंघर पगलू है।

ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं कुछ तो हैरान भी हैं।

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो गुरुवार को फिल्म ने 49.70 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने डोमेस्टिकली 674.14 करोड़ की कमाई की है। वहीं ग्रॉस 805.32 करोड़ कमाई की।

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वर्ल्डवाइड भी कमाल

वहीं ग्लोबली फिल्म का कमाल जारी है। धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 1067.24 करोड़ कमा लिए हैं।

धुरंधर 2 को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन भी हैं।

उस्ताद भगत सिंह को पछाड़ा

इस फिल्म का पवन कल्याण की मूवी उस्ताद भगत सिंह के साथ टक्कर थी। इस टक्कर में धुरंधर 2 ने बाजी मार ली है।

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टॉक्सिक से टक्कर कैंसल

वैसे पहले इस मूवी की यश की मूवी टॉक्सिक से टक्कर होने वाली थी, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले मेकर्स ने अनाउंस किया कि मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों की वजह से वे मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं और अब मूवी 4 जून को रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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Aditya Dhar Dhurandhar 2

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