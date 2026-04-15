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एक्ट्रेस ने पहनी थी बिकिनी, शूट से घबरा गए थे रणवीर सिंह; 'वो च्वीइंग गम चबा रहे थे'

Apr 15, 2026 11:04 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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एक्ट्रेस सोनाली राऊत ने रणवीर सिंह का पहला बिकिनी शूट याद किया। उन्होंने बताया कि एक्टर काफी नर्वस थे। सोनाली ने कहा कि रणवीर सिंह जब इंडस्ट्री में नए थे तब वो बहुत शर्मीले थे। वो बिकिनी शूट से पहले बहुत ज्यादा घबराए हुए थे।

एक्ट्रेस ने पहनी थी बिकिनी, शूट से घबरा गए थे रणवीर सिंह; 'वो च्वीइंग गम चबा रहे थे'

रणवीर सिंह आज एनर्जी से भरे एक एक्टर के तौर पर देख जाते हैं। हालांकि, हमेशा से ऐसा नहीं था। जब रणवीर सिंह इंडस्ट्री में आए थे तब वो काफी शर्मीले थे। रणवीर सिंह का पहला बिकिनी शूट एक्ट्रेस सोनाली राऊत के साथ था। सोनाली राऊत ने ही बताया कि जब वो इंडस्ट्री में आए थे तब वो काफी शर्मीले थे। उन्होंने कहा कि रणवीर का पहला बिकिनी शूट उन्हीं के साथ था और रणवीर सिंह बहुत नर्वस थे। फोटोग्राफर ने सोनाली से कहा था कि वो एक्टर को सहज महसूस कराएं। इस शूट में एक्ट्रेस ने बिकिनी पहनी थी और रणवीर सिंह को उनके साथ पोज करना था। बिकिनी में एक्ट्रेस के साथ शूट करने को लेकर रणवीर नर्वस थे।

सालों बाद वाणी कपूर के साथ किया वही पोज

फिल्मीबीट के साथ खास बातचीत में सोनाली ने कहा, “मैं बहुत अलग रणवीर को जानती हूं। मैंने उनके साथ एक पोज किया था और कुछ साल बाद उन्होंने वो सेम पोज वाणी कपूर के साथ किया था। रणवीर उस वक्त बहुत स्वीट, फ्रेंडली और बहुत अच्छे थे। वो ऐसे एनर्जी से भरे इंसान नहीं थे। वो बहुत ज्यादा शर्मीले थे, क्योंकि वो एक बिकिनी शूट था।”

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नर्वस रणवीर ने एक्ट्रेस से कही थी ये बात

सोनाली ने कहा कि वो बहुत बोल्ड शूट था। ग्लैमरस शूट था। रणवीर ने सोनाली से कहा था, "ये मेरा इस तरह का पहला शूट है, बहुत ग्लैमरस, जहां लड़की ने बिकिनी पहनी है। सोनाली ने बताया कि रणवीर च्युइंग गम चबा रहे थे, परफ्यूम लगा रहे थे...मैं बहुत चिल थी, फोटोग्राफर ने मुझसे कहा था कि सोनाली उसे असहज मत करो, क्योंकि तुम ओके हो, लेकिन वो थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। उन्हें सहज महसूस करवाओ।"

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सोनाली ने एक्टर को कराया था सहज

सोनाली ने कहा कि उन्होंने रणवीर सिंह का वो साइड देखा है जहां वो बहुत स्वीट थे, सेट पर नर्वस होते थे। सोनाली ने बताया रणवीर ने उनसे कहा था, “तुम्हें पता है, ये मेरा पहला शूट है। मैं कपड़े पहने हूं। तो सोनाली ने कहा- हां, तुम कपड़े पहने हो, तो तुम नर्वस किस चीज के लिए हो?”

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साल 2010 में रणवीर ने शुरू किया फिल्मी करियर

रणवीर सिंह की बात करें तो उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत साल 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से की थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। रणवीर सिंह की पहली फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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